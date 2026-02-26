El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del gobierno federal, dio a conocer la primera actualización del 2026 del informe mensual de los 5 estados más peligrosos de México.

Los datos publicados contienen las cifras de incidencia delictiva en todo el país, a partir de las cuales se pueden identificar la cantidad de todos los delitos que se cometieron en México en el mes de enero.

La información del SESNSP contiene los registros de homicidios dolosos, por lo que se puede conocer con precisión cuáles fueron los 5 estados más peligrosos de México durante el primer mes del 2026.

Violencia en México (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Los 5 estados más peligrosos de México a partir de denuncias

La información del gobierno federal contiene los datos del mes de enero de 2026 sobre de la incidencia delictiva, por lo que incluye datos acumulados de homicidios dolosos en cada estado de la República.

A través de la información abordada en las estadísticas, se puede saber que los 5 estados más peligrosos de México durante mes de enero de 2026 por las denuncias de homicidio doloso registradas oficialmente, fueron:

Baja California: 110 Chihuahua: 107 Guanajuato y Edomex: 98 Sinaloa: 93 Morelos: 90

Violencia en México (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Los 5 estados más peligrosos de México a partir de víctimas

El reporte mensual del SESNSP también incluye los datos de las víctimas de homicidios dolosos en todo México y dichas cifras están desglosadas por cada uno de los estados de la República.

Gracias a ello, la información compartida por las autoridades con corte hasta enero de 2026 refiere que los 5 estados con más víctimas de homicidios dolosos en en el inicio del año fueron estos:

Guanajuato: 138 Baja California: 133 Chihuahua: 124 Edomex: 108 Sinaloa: 106

Los 5 estados con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en enero 2026

La información del gobierno federal establece que los niveles de violencia en enero de 2026 continúan bajo el mismo ritmo del último mes de 2025 y las tendencias por estado permanecen.

Con respecto a lo anterior, el informe del SESNSP incluye los registros de homicidios acumulados por cada 100 mil habitantes, por lo que se sabe que los 5 estados más peligrosos por denuncias en enero de 2026 fueron estos:

Colima: 6.74 Morelos: 4.35 Sinaloa: 2.90 Baja California: 2.63 Chihuahua: 2.62

En cuanto al caso particular de las víctimas, el reporte para el inicio del año del SESNSP indica que los 5 estados donde se contabilizaron las cifras más altas corresponden a los siguientes:

Colima: 7.26 Morelos: 4.74 Sinaloa: 3.30 Baja California: 3.17 Chihuahua: 3.03

Violencia en México (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Cifras de homicidios registran baja en enero 2026

Por otro lado, los datos de homicidios dolosos registrados en el mes de enero de 2026 indican a que hubo una ligera baja con respecto a los datos publicados en diciembre de 2025.

Lo anterior debido a que en las cifras oficiales del gobierno federal se apunta que se registraron 45 menos denuncias por casos de homicidios dolosos que las registradas en el último mes del año pasado.

Aunado a ello, en el dato de las víctimas también se observó una pequeña disminución, pues se constató que hubo una baja en las estadísticas al registrarse 46 menos que las contabilizadas en el mes anterior.

Finalmente, las cifras totales en México de homicidios dolosos indican que al arrancar el año, se registraron mil 369 denuncias y mil 577 víctimas a lo largo de enero.