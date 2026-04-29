El senador Enrique Inzunza Cázarez fue propuesto para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que crece la polémica tras la acusación en Estados Unidos.

La Fiscalía de Nueva York lanzó señaló al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios más, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Pese a las recientes acusaciones de Estados Unidos, el grupo parlamentario de Morena en el Senado no desechó a Enrique Inzunza como propuesta para integrar la Comisión Permanente.

Enrique Inzunza Cázares senador por Sinaloa (2024-2027) (Cuarto Oscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Enrique Inzunza llega a la Comisión Permanente pese a polémica por acusación en Estados Unidos

Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Enrique Inzunza como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

De frente a la clausura del periodo ordinario del Congreso, Morena propuso a Enrique Inzunza para integrar la Comisión Permanente, lo que ha desatado polémica por la acusación de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha informado que Morena haya cambiado su propuesta, por lo que Enrique Inzunza estaría participando en la Comisión Permanente pese a estas acusaciones.

Cabe mencionar que, durante la administración de Rocha Moya en Sinaloa, Enrique Inzunza fue secretario general de Gobierno y se separó del cargo para ocupar un curul en el Senado.