Enrique Díaz Vega es un empresario y político sinaloense, reconocido por su papel dentro de la administración estatal de Sinaloa.

En 2026, su nombre aparece en una lista de políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, con acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de artefactos explosivos. Conoce más sobre su trayectoria.

¿Quién es Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega fue nombrado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en 2021, donde fue responsable del manejo del presupuesto estatal, la asignación de recursos a dependencias, la verificación de contratos públicos y el pago de la nómina gubernamental.

Ocupó este cargo hasta 2024, cuando presentó su renuncia para retomar sus actividades en el sector empresarial. Fue sustituido por Joaquín Landeros Güicho.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega tiene 50 años en 2026; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa de Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega mantiene su estado civil en el ámbito privado y no ha hecho pública información al respecto.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Díaz Vega?

Al no contar con una fecha precisa de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Enrique Díaz Vega.

¿Enrique Díaz Vega tiene hijos?

Enrique Díaz Vega mantiene su entorno familiar en privado, por lo que no hay información pública disponible sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega cuenta con una Licenciatura en Contabilidad.

¿En qué ha trabajado Enrique Díaz Vega?

Enrique Alfonso Díaz Vega se ha desempeñado en el ámbito empresarial y en el sector público. Entre sus cargos más relevantes se encuentran: