El Gobierno de Sinaloa fijó su postura respecto a Rubén Rocha Moya y las acusaciones que Estados Unidos presentó en contra del gobernador de Morena.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

A decir de Rocha Moya, las acusaciones son infundadas y sin veracidad, advirtiendo que Estados Unidos no cuenta con elementos probatorios y solo busca vulnerar la soberanía nacional con estos señalamientos.

El posicionamiento del Gobierno de Sinaloa ocurre luego de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York señalara a Rocha Moya, junto con otras nueve personas, de tener relación con actividades delictivas.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Rocha Moya acusa a Estados Unidos de intentar golpear a la 4T y a la soberanía de México

En el comunicado del Gobierno de Sinaloa compartido el 29 de abril, se menciona que Rocha Moya rechazó las acusaciones de Estados Unidos, calificándolas como carentes de veracidad y fundamento.

El gobernador también acusó que dichas acusaciones buscan atacar tanto a su persona como al movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que, en el momento oportuno, mostrará las pruebas de su inocencia.

“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Añadió que estos señalamientos forman parte de una estrategia perversa para vulnerar el orden constitucional, en particular la soberanía nacional que establece el artículo 40 de la Constitución.

Rubén Rocha Moya (cortesía)

Estados Unidos no tiene elementos probatorios contra funcionarios de Sinaloa: SRE

En respuesta a la petición de Estados Unidos para detener a funcionarios con fines de extradición -entre ellos Rocha Moya- la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no se cuentan con suficientes elementos probatorios para tal acción.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición” SRE

Sin embargo, adelantó que, por su naturaleza, el caso sería turnado a la FGR.