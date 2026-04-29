El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil defendió su trabajo en Culiacán luego de ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Nueva York lanzó señaló al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios más, entre ellos Gámez Mendívil, ligados con el crimen organizado.

Ante estas acusaciones, Gámez Mendívil rechazó los señalamientos y acusó que estos “no tienen fundamento”, pues él siempre ha trabajo con apego a la legalidad y con responsabilidad.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (Cortesía)

Gámez Mendívil rechaza acusaciones de Estados Unidos y defiende su trabajo en Culiacán

Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Gámez Mendívi como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

Gámez Mendívil rechazó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que en su vida “siempre ha actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”.

Asimismo, el alcalde Gámez Mendívil defendió su trabajo en Culiacán y dijo que su administración sigue “atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.

Gámez Mendívil defiende su trabajo en Culiacán ante acusaciones de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Además de Juan de Dios Gámez Mendívil, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: