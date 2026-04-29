Gámez Mendívil defiende su trabajo en Culiacán ante acusaciones de Estados Unidos

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil defendió su trabajo en Culiacán luego de ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía de Nueva York lanzó señaló al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios más, entre ellos Gámez Mendívil, ligados con el crimen organizado.
Ante estas acusaciones, Gámez Mendívil rechazó los señalamientos y acusó que estos “no tienen fundamento”, pues él siempre ha trabajo con apego a la legalidad y con responsabilidad.
Gámez Mendívil rechaza acusaciones de Estados Unidos y defiende su trabajo en Culiacán
Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Gámez Mendívi como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.
Gámez Mendívil rechazó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que en su vida “siempre ha actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”.
Asimismo, el alcalde Gámez Mendívil defendió su trabajo en Culiacán y dijo que su administración sigue “atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.
Además de Juan de Dios Gámez Mendívil, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Merida Sanchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa