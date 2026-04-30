Walter Joseph Clayton II, conocido como Jay Clayton, es abogado y actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, designado en 2025 por Donald Trump.

Con una trayectoria marcada por su política de cero tolerancia al narcotráfico, Clayton ha ocupado cargos clave como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), socio en Sullivan & Cromwell y asesor en la Reserva Federal y el Departamento de Justicia.

Originario de Virginia y criado en Pensilvania, Jay Clayton también ha sido profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania.

¿Quién es Jay Clayton?

Walter Joseph Clayton II o bien, Jay Clayton es un abogado de Estados Unidos que actualmente ejerce como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, luego de que Donald Trump lo designó en 2025.

El fiscal Jay Clayton ha actuado de la mano del presidente de Estados Unidos por su política de cero tolerancia al narcotráfico que ha llevado el fentanilo y otras sustancias al país.

Jay Clayton nació en Virginia, pero creció en Pensilvania.

Jay Clayton, fiscal de Nueva York. (Especial)

¿Qué edad tiene Jay Clayton?

Jay Clayton tiene 59 años de edad, pues nació el 11 de julio de 1966.

¿Quién es la esposa de Jay Clayton?

La esposa de Hay Clayton es Gretchen Clayton.

¿Qué signo zodiacal es Jay Clayton?

Jay Clayton es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 11 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Jay Clayton?

Se dice que Jay Clayton tiene tres hijos, pero se desconocen sus identidades.

¿Qué estudió Jay Clayton?

Jay Clayton estudió ingeniería en la Universidad de Pensilvania, así una Master of Business Administration (MBA) en el King’s College de Cambridge. Más tarde, estudió derecho en la Universidad de Pensilvania, de donde se graduó con honores y obtuvo un doctorado en Jurisprudencia.

Jay Clayton, fiscal de Nueva York. (Especial)

¿En qué ha trabajado Jay Clayton?

Jay Clayton trabaja actualmente como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

Anteriormente se desempeñó en estos trabajos, por mencionar algunos:

Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés)

Asistente de Marvin Katz en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania

Abogado en Sullivan & Cromwell

Socio codirector del Grupo de Práctica General de Sullivan & Cromwell

Asesor en la Reserva Federal

Asesor en el Departamento de Justicia

Profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania

Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Metropolitana de Golf

Asimismo es accionista e inversionista de empresas como Apollo Global Management, Bain Capital, JC Flowers & Co, entre otras.