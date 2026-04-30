La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza las solicitudes que Estados Unidos presentó para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa.

“Es obligación de esta Fiscalía (...) analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud” Ulises Lara López. Vocero de a FGR

A través de un video, el vocero de la fiscalía federal, Ulises Lara López, destacó que la revisión pretende determinar si hay elementos suficientes para proceder con las peticiones de detención y extradición.

Además, resaltó que la FGR iniciará una investigación paralela para establecer si existen los fundamentos legales necesarios para solicitar órdenes de aprehensión contra los señalados.

FGR revisará viabilidad de solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya

Por medio de un video, el vocero de a FGR, Ulises Lara López, informó que la dependencia ya está revisando a detalle las solicitudes que la Fiscalía de Nueva York presentó contra Rubén Rocha Moya.

Entorno al tema, el portavoz de la fiscalía federal explicó que el análisis en cuestión, corre a cargo de la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales.

Asimismo, dijo que se revisa si en los documentos que turnaron las autoridades de Estados Unidos, hay los elementos probatorios necesarios para detener al gobernador y otros 9 funcionarios de Sinaloa.

Entre los funcionarios implicados en la solicitud y la acusación estadounidense se encuentran:

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