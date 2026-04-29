Enrique Inzunza respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado; asegura que surgieron tras hablar de la CIA.

“Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”. Enrique Inzunza, senador de Morena

Mediante un mensaje en redes sociales, Enrique Inzunza señaló que el día de ayer, martes 28 de febrero, defendió desde el Senado la soberanía de México ante agentes estadunidenses.

Y hoy miércoles 29 de abril, “casualmente” son las autoridades de Estados Unidos dan a conocer una investigación en su contra por tráfico de drogas y posesión de armas.

Enrique Inzunza asegura que acusaciones de Estados Unidos surgen tras hablar de la CIA

Mediante un mensaje compartido en redes sociales, Enrique Inzunza rechazó los señalamientos de Estados Unidos.

Al respecto, el senador aseguró que estos serían consecuencia de hablar sobre la CIA desde el Senado.

Enrique Inzunza asegura que acusaciones de Estados Unidos se dan tras hablar de la CIA (Captura de pantalla)

Enrique Inzunza recordó la actuación ilegal de los agentes de la CIA en territorio mexicano, por lo que cree que este ataque tiene “intenciones muy claras” con imputaciones que definió como dolosas.

Asimismo, adjudicó las acusaciones de Estados Unidos a que es originario de la misma comunidad que Los Chapitos, Badiraguato, Sinaloa, algo de lo que se siente orgulloso.

Ante ello, Enrique Inzunza refiere que a nombre de su pueblo, rechaza que sea una comunidad de delincuentes, sino que prefieren vivir entre fieras y se han alzado con trabajo.

Finalizó con un mensaje para los sinaloenses: demostrará su trabajo, estudio y servicio ante acusaciones de Estados Unidos.

Enrique Inzunza afirma que acusaciones de Estados Unidos son para atacar a Morena

Enrique Inzunza también hizo otra acusación ante los señalamientos de parte de Estados Unidos, y es que buscan atentar contra la Cuarta Transformación.

Acorde con lo escrito, las acusaciones son un ataque dirigido al movimiento y a su “máximo referente político”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así como en contra de sus valores y principios, los cuales no cederán ante Estados Unidos porque así lo dejó escrito el también expresidente Benito Juárez.

Este hecho no será tolerado por Morena, aseguró Enrique Inzunza, quien fue acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa de parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.