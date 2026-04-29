Marco Antonio Almanza Avilés colaboró durante 30 años en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. Inició realizando labores de investigación y, tras 14 años, fue ascendido a comandante; posteriormente, en 2010, asumió el cargo de Coordinador de Investigaciones.

En 2026, Marco Antonio Almanza Avilés es investigado por el fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, junto a otros funcionarios de Sinaloa, incluido el mandatario estatal Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una red de protección al narcotráfico.

¿Quién es Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés rindió protesta como comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa en 2019, durante un evento con autoridades de Seguridad Pública estatal.

Aspiró a la Fiscalía de Sinaloa en 2024, destacando su trayectoria y su compromiso de trabajar con colectivos de búsqueda. En 2026, forma parte de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

¿Qué edad tiene Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés nació en 1971, por lo que en 2026 tiene aproximadamente 55 años.

¿Quién es la esposa de Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés está casado con María Elena de la Rocha, quien se desempeñaba como auxiliar jurídico en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la PDI en Sinaloa. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés solo ha hecho público su año de nacimiento; al no contar con el día y mes, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Marco Antonio Almanza Avilés tiene hijos?

Sí, es padre de familia junto a su esposa María Elena de la Rocha; sin embargo, mantiene la información sobre sus hijos en el ámbito privado.

¿Qué estudió Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC).

¿En qué ha trabajado Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés cuenta con una amplia trayectoria dentro del sistema de justicia de Sinaloa. Desde 1991 fue agente adscrito a la Dirección de Policía Judicial del Estado.

Sus cargos más relevantes son: