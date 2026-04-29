Dámaso Castro es un funcionario del ámbito judicial en Sinaloa que ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de la procuración de justicia estatal. Su nombre cobró relevancia pública al desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y carrera, continúa leyendo.

¿Quién es Dámaso Castro Saavedra?

Dámaso Castro Saavedra es un abogado y servidor público mexicano vinculado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ha ocupado distintos cargos dentro de la institución, desde agente del Ministerio Público hasta vicefiscal general del estado.

En octubre de 2021 fue nombrado Vicefiscal General de Sinaloa, y en agosto de 2024 asumió temporalmente como encargado del despacho tras la salida de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez.

Sin embargo, su nombre ha resonado debido a las acusaciones de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa por presuntamente mantener vínculos con el narco.

¿Qué edad tiene Dámaso Castro Saavedra?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Dámaso Castro, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Dámaso Castro Saavedra tiene esposa?

Se desconoce cuál es el estado civil de Dámaso Castro, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Dámaso Castro Saavedra?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Dámaso Castro Saavedra tiene hijos?

Se desconoce si Castro Saavedra tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Dámaso Castro Saavedra?

Dámaso Castro cuenta con una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Jurídico-Penales por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UAS.

¿En qué ha trabajado Dámaso Castro Saavedra?

Dámaso Castro Saavedra tiene una amplía trayectoria dentro de la vida pública de Sinaloa, destacando cargos como: