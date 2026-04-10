El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, confirmó que busca ir por la gubernatura del estado con el Partido Acción Nacional (PAN).

Pero a diferencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el alcalde no rechazó alianza con otros partidos políticos para ganar la gubernatura.

Marco Bonilla confirma que buscará la gubernatura de Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla confirmó los rumores que lo apuntaban como candidato a la gubernatura de Chihuahua, asegurando que tiene el respaldo de los chihuahuenses.

En una entrevista con Azucena Uresti, Marco Bonilla además de confirmar la aspiración en Chihuahua, dijo que su diferenciador es el crecimiento económico, empleo formal y seguridad para el estado.

“Estamos más que anotados [para la gubernatura] (...) estamos listos para el reto (...) Tengo el privilegio de la confianza de los chihuahuenses”. Marco Bonilla, alcalde.

Por otra parte, Bonilla recordó que ha tenido distintos puestos en el gobierno de Chihuahua, siendo que tiene un respaldo de su buen trabajo desde 2021 y además una reelección.

Asimismo, reconoció que la votación para las elecciones 2027 por Chihuahua seguramente estarán cerradas entre el PAN y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Marco Bonilla no descarta alianzas para gubernatura en Chihuahua, aunque Jorge Romero no quiera

Marco Bonilla se confirma como candidato a la gubernatura de Chihuahua por el PAN, pero a diferencia del dirigente nacional de su partido, él sí ve probables alianzas entre partidos.

Aunque Jorge Romero anteló que irán sin alianzas a las elecciones 2027 y otras en el futuro, Marco Bonilla no lo descartó para cuando sea candidato de forma oficial.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Cuartoscuro/Gala Cañas / Galo Cañas Rodríguez)

Incluso, el alcalde explicó que la forma en que se podrían hacer alianzas sería revisar que haya personas confiables y honestas en los partidos con quiénes se unirían.

Asimismo, aseguró que Jorge Romero debería dejar que las dirigencias estatales decidan si el PAN va con o sin alianzas para las elecciones.