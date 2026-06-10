Hoy 10 de junio en el Monumento a la Revolución de la CDMX es el concierto de DJ y productor canadiense, Joel Thomas Zimmerman, conocido como Deadmau5 para el rally Gumball 3000.

Así que prepárate para la exhibición de autos y el concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución, pues a continuación te dejamos todos los detalles del horario en la que termina:

Hora de inicio del evento: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: Sin especificarse

Telonero: Cuco

Setlist de canciones: aproximadamente 11 temas

Duración del evento: Se estima 6 horas

Hora en la que termina: 11:00 de la noche

Deadmau5 sí dará concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, confirma Gumball 3000 (Gumball 3000)

Gumball 3000 trae en concierto gratuito a Deadmau5 al Monumento a la Revolución

El famoso rally Gumball 3000 será quien traiga en concierto gratuito a Deadmau5 al Monumento a la Revolución con lo mejor de la música house para dar cierre a la exhibición.

Además del paso de más de 100 supercars y pilotos para una muestra especial para los fans de los autos de Gumball 3000

Recuerda que el Monumento a la Revolución está ubicado en Plaza de la República sin número de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Las vías para llegar son por Metro Línea 2 bajando en la estación Monumento a la Revolución, mientras por Metrobús en la Línea 1 y 4 ambas con bajada en Plaza de la República.