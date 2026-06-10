Aficionado iraní se volvió viral en redes sociales tras expresar su gratitud con cánticos hacia México por la hospitalidad hacia su selección en la ciudad de Tijuana.

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos restringió la estancia prolongada de la selección de Irán en su territorio, por lo que el equipo nacional estableció su base de operaciones en suelo mexicano para el Mundial 2026.

Aficionado iraní se vuelve viral tras agradecer a México por la hospitalidad a su selección

Un aficionado iraní se volvió viral en redes sociales tras ser captado afuera del Hotel Marriott de Tijuana expresando un efusivo agradecimiento hacia México por la hospitalidad brindada a la selección de Irán durante su estancia para el Mundial 2026.

El aficionado fue grabado sobre la banqueta con la bandera de su país, saltando y coreando repetidamente: “¡México, México!” y “Olé, olé, olé, olé, México, México”.

Su actitud conmovió a los tijuanenses, quienes respondieron con bocinazos de apoyo y saludos.

A cada muestra de cariño, el hombre respondía con la frase: “Muchas gracias por recibirnos”, lo que rápidamente le ganó la simpatía de la comunidad.

El video de este aficionado iraní de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando miles de comentarios positivos.

Debido a la calidez y el agradecimiento mostrado por el aficionado iraní, algunos fans locales han manifestado que brindarán su apoyo a la selección de Irán durante el Mundial 2026.

¿Por qué la selección de Irán se estableció en Tijuana para el Mundial 2026?

La selección de Irán tuvo que establecer su campamento base en Tijuana debido a que Estados Unidos no autorizó su permanencia en su territorio fuera de los días de partido.

Algunos integrantes del cuerpo técnico y del staff de la selección de Irán aún no cuentan con las visas necesarias para ingresar y permanecer en Estados Unidos.

La selección iraní decidió establecer su campamento base y lugar de entrenamiento en Tijuana, México, desde donde se desplazan al país vecino únicamente para cumplir con sus compromisos en el Mundial 2026.

Debido a los conflictos armados que enfrenta su país, tanto los jugadores como el equipo técnico y la afición han manifestado que no se sienten cómodos permaneciendo en territorio estadounidense por periodos prolongados.