Gilberto Loya Chávez es un funcionario público mexicano especializado en seguridad pública, originario del estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña como secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida.

¿Quién es Gilberto Loya?

Gilberto Loya Chávez es un ingeniero y especialista en seguridad pública que ha desarrollado gran parte de su carrera en corporaciones policiales y en la administración de seguridad municipal y estatal. Desde 2021 encabeza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, donde ha impulsado proyectos tecnológicos para el combate al crimen, como el Modelo Centinela y la Plataforma Escudo Chihuahua, enfocados en inteligencia y vigilancia para fortalecer la seguridad en la entidad.

¿Qué edad tiene Gilberto Loya?

Gilberto Loya nació el 5 de diciembre de 1980 en Delicias, Chihuahua, México, por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Gilberto Loya tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Loya tiene pareja, pues su vida personal es privada.

¿Qué signo zodiacal es Gilberto Loya?

Al haber nacido el 5 de diciembre, Gilberto Loya es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, aventurero e independiente.

¿Gilberto Loya tiene hijos?

Se desconoce si Gilberto Loya tiene hijos.

¿Qué estudió Gilberto Loya?

Gilberto Loya tiene una licenciatura en Ingeniería Electromecánica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Además, cuenta con cursos y diplomados en administración pública, mando policial, alta dirección y análisis criminal.

¿En qué ha trabajado Gilberto Loya?

Loya Chávez cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública, destacando cargos como: