César Alejandro Domínguez es un abogado y político mexicano del PRI originario del estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña como diputado federal en el Congreso de la Unión. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es César Alejandro Domínguez?

César Alejandro Domínguez Domínguez es un político mexicano nacido en Chihuahua y militante del PRI desde la década de 1990. Ha participado en la política estatal y nacional como diputado local, dirigente del PRI en Chihuahua y diputado federal, además de desempeñar cargos dentro de la estructura del partido y en el Ayuntamiento de Chihuahua.

¿Qué edad tiene César Alejandro Domínguez?

César Domínguez nació el 18 de abril de 1975 en Chihuahua, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿César Alejandro Domínguez tiene esposa?

Se desconoce si Alejandro Domínguez tiene esposa, pues su vida sentimental la mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es César Alejandro Domínguez?

Al haber nacido el 18 de abril, César Alejandro Domínguez es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, independiente y directo.

¿César Alejandro Domínguez tiene hijos?

Sí, de acuerdo con publicaciones en redes sociales, Alejandro Domínguez tiene al menos dos hijas y un hijo.

¿Qué estudió César Alejandro Domínguez?

César Alejandro Domínguez tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

¿En qué ha trabajado César Alejandro Domínguez?

César Alejandro se ha desempeñado mayormente en la vida política del país, destacando cargos como: