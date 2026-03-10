César Alejandro Domínguez es un abogado y político mexicano del PRI originario del estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña como diputado federal en el Congreso de la Unión. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.
¿Quién es César Alejandro Domínguez?
César Alejandro Domínguez Domínguez es un político mexicano nacido en Chihuahua y militante del PRI desde la década de 1990. Ha participado en la política estatal y nacional como diputado local, dirigente del PRI en Chihuahua y diputado federal, además de desempeñar cargos dentro de la estructura del partido y en el Ayuntamiento de Chihuahua.
¿Qué edad tiene César Alejandro Domínguez?
César Domínguez nació el 18 de abril de 1975 en Chihuahua, por lo que actualmente tiene 50 años.
¿César Alejandro Domínguez tiene esposa?
Se desconoce si Alejandro Domínguez tiene esposa, pues su vida sentimental la mantiene en privado.
¿Qué signo zodiacal es César Alejandro Domínguez?
Al haber nacido el 18 de abril, César Alejandro Domínguez es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, independiente y directo.
¿César Alejandro Domínguez tiene hijos?
Sí, de acuerdo con publicaciones en redes sociales, Alejandro Domínguez tiene al menos dos hijas y un hijo.
¿Qué estudió César Alejandro Domínguez?
César Alejandro Domínguez tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
¿En qué ha trabajado César Alejandro Domínguez?
César Alejandro se ha desempeñado mayormente en la vida política del país, destacando cargos como:
- Abogado
- Editorialista en Radio Noticias 920
- Editorialista en el Heraldo de Chihuahua
- Consejero político municipal, estatal y nacional del PRI
- Coordinador de regidores del PRI en Chihuahua
- Coordinador juvenil en la precampaña para presidente de Chihuahua
- Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua
- 1995: Representante general en elecciones
- 1998-2001: Asesor Jurídico en la LIX Legislatura del Congreso de Chihuahua
- 1998-2001: Diputado local suplente en la LIX Legislatura del Congreso de Chihuahua
- 1999-2001: Presidente de la Fundación Colosio en Chihuahua
- 1999-2004: Delegado del CDE y de la CNOP en Aldama y Ciudad Cuauhtémoc
- 2000: Coordinador de agenda y recorridos de candidato a diputación federal
- 2000: Coordinador de zona del compromiso político en elecciones federales
- 2001-2004: Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Chihuahua
- 2001-2004: Delegado del CDE del PRI en Namiquipa
- 2001-2004: Regidor de Chihuahua
- 2004-2010: Director Jurídico del gobierno de Chihuahua
- 2004: Secretario del gobierno de Chihuahua
- 2006: Candidato suplente a diputación federal
- 2010-2013: Diputado local en la LXIII Legislatura del Congreso de Chihuahua
- 2013-2015: Presidente del CDE del PRI en Chihuahua
- 2015-2018: Diputado federal en la LXIII Legislatura
- 2018: Candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua
- 2022-2024: Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI
- 2024-2027: Diputado federal en la LXVI Legislatura por el PRI