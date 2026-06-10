La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantendrá su huelga nacional el jueves 11 de junio, coincidiendo con el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

“Mañana haremos visibles las demandas que tenemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, pero también las demandas, las exigencias legítimas de las madres buscadoras, de sus hijos, de los padres de los 43, de las huelgas que están ya sin una solución. Desde hace tres meses: Tornel; desde hace 6 meses: Nacional Monte de Piedad; desde el día de ayer: las prepas de la CDMX del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior y muchos otros que tienen agravios, que tiene n pendientes.” Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la CNTE

Pedro Hernández, líder de la Sección 9, aseguró que las movilizaciones no buscan boicotear el Mundial 2026, sino visibilizar demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y condiciones laborales.

Pese al aumento del 9% ofrecido por el gobierno, la CNTE considera insuficiente la propuesta y reforzó su plantón en el Centro Histórico.

🚨 Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, adelantó que este jueves el magisterio disidente aprovechará el arranque del Mundial para visibilizar sus demandas y expresar sus inconformidades.



📢 Señaló que las acciones buscarán llamar la atención sobre las… pic.twitter.com/RckGxjpHaT — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 10, 2026

CNTE usará inauguración del Mundial 2026 para exigir demandas magisteriales

La CNTE ha confirmado que mantendrán su manifestación durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX, es decir el próximo jueves 11 de junio; esto pese a que se mantienen las negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Y es que de acuerdo a lo revelado a través de medios de comunicación, la CNTE considera insuficientes las ofertas presentadas, como el aumento del 9% anunciado recientemente, y ha reforzado su plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México con la llegada de maestros y normalistas de diversas regiones, incluyendo Ayotzinapa.

“Mañana la afición también conocerá de estas demandas. También hemos dicho con mucha claridad: no es contra la afición. Tal vez algunos, muchos de mis compañeras, de mis compañeros también son aficionados y también hemos mostrado que nuestras escuelas se juega fútbol con los niños. Aquí mismo en las protestas hemos jugado una cascarita, así que invitamos a que armen ya su reta reporteros, medios contra la CNTE y vamos a ver cómo nos va.” Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la CNTE

De acuerdo con el líder magisterial Pedro Sánchez, informó que el pasado martes 9 de junio realizaron una movilización desde Calzada de Tlalpan hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Y aunque Hernández enfatizó que no pretenden confrontaciones ni actos violentos, advirtieron que las acciones de la manifestación por parte de la CNTE continuarán si no hay respuestas concretas a sus demandas centrales por parte del gobierno federal.

De igual forma, la CNTE también ha desplegado mantas y realizado protestas frente a medios de comunicación para amplificar su mensaje.