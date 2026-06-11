La Alianza Nacional de Jubilados informó que, por disposición del Ejecutivo Federal, la pensión máxima será de 134 mil pesos mensuales para jubilados de Pemex.

“Por disposición del Ejecutivo Federal, a partir de la primera quincena de julio la pensión máxima a pagar será de $134,290 mensuales”. Alianza Nacional de Jubilados

Según la organización, el pago de la pensión, que será de hasta 134 mil 290 pesos, comenzará la primera quincena de julio de 2026, tal como les confirmaron los directivos de Pemex.

También les avisaron que en la tercera semana de julio, Pemex hará un pago especial adicional para reponer el dinero que faltó entre lo que habían estado recibiendo y el nuevo tope de pensión que acaba de establecerse.

Pemex pensiones

134 mil pesos mensuales es el tope máximo de pensión a jubilados de Pemex

De acuerdo con un comunicado, alrededor de las 8:00 de la mañana del 10 de junio de 2026, representantes de la Alianza Nacional de Jubilados se reunieron con el Subdirector de Capital Humano de Pemex, Cristofer Valenzuela.

Durante el encuentro, se les informó que por disposición del Ejecutivo Federal, a partir de la primera quincena de julio la pensión máxima a pagar será de más de 134 mil pesos mensuales.

Asimismo, informaron que durante la tercera semana de julio se prevé realizar una nómina extraordinaria para cubrir las diferencias entre los montos pagados y el nuevo tope establecido.

Sin embargo, reiteraron que este nuevo tope de 134 mil pesos no constituye la solución definitiva a sus demandas ni modificará los procesos legales en curso de los jubilados.

“Seguiremos impulsando las acciones jurídicas, institucionales y sociales necesarias hasta lograr el pleno respeto a nuestros derechos y la no aplicación retroactiva de la reforma”. Alianza Nacional de Jubilados

Jubilados de Pemex protestan en avenida Marina Nacional contra tope a pensiones (Israel Lorenzana)

Los jubilados de Pemex recibirán el doble de lo que obtenían con el tope a las pensiones

Las pensiones que el Gobierno Federal estaba aplicando a los jubilados de Pemex tenían un tope de entre 63 mil y 70 mil pesos mensuales, de acuerdo con representantes de jubilados de Pemex.

Esta cifra representa casi la mitad de lo que recibirán a partir de la primera quincena de julio de 2026.