Daniela Álvarez Hernández es una política mexicana del Partido Acción Nacional (PAN) originaria del estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña como presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez es una política mexicana nacida en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, militante del PAN. A lo largo de su carrera ha sido diputada local en el Congreso de Chihuahua y diputada federal en la Cámara de Diputados entre el 2021 y el 2024. En 2024 asumió la dirigencia estatal del PAN en Chihuahua, desde donde coordina las actividades políticas del partido en la entidad.

¿Qué edad tiene Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez nació el 8 de mayo de 1983 en Chihuahua, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Daniela Álvarez tiene esposo?

Se desconoce si Daniela Álvarez tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Daniela Álvarez?

Al haber nacido el 8 de mayo, Daniela Álvarez es Tauro, signo que se caracteriza por ser leal, paciente y seguro.

¿Daniela Álvarez tiene hijos?

No hay información sobre si Daniela Álvarez tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su vida personal.

¿Qué estudió Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez tiene una licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Además, cuenta con cursos y diplomados en:

Diplomado en Elaboración de Proyectos Sociales y Técnicas de Seguimiento y Evaluación por el INDESOL

Maestría en Gobierno y Gestión Pública con especialidad en Gobierno y Desarrollo Institucional

Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)

Curso de Administración Documental Gubernamental por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

¿En qué ha trabajado Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez se ha desempeñado en varios cargos de la administración pública, destacando puestos como: