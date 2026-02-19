Marco Antonio Bonilla Mendoza es un abogado y político chihuahuense, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y actual presidente municipal de Chihuahua para el periodo 2024–2027.

Tras lograr una histórica reelección en 2024, Bonilla ha reafirmado su posición como el cuadro más fuerte del panismo local y el heredero político del grupo liderado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

¿Quién es Marco Antonio Bonilla Mendoza?

Marco Antonio Bonilla Mendoza inició su trayectoria como líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Dentro del PAN, su ascenso fue desde las filas de Acción Juvenil hasta la Secretaría de Fortalecimiento Interno del Comité Estatal. Conoce la administración municipal desde sus cimientos, habiendo sido regidor, Director de Desarrollo Humano y Jefe de Gabinete.

Su administración se ha caracterizado por la implementación de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, un referente nacional en seguridad tecnológica, y por obtener certificaciones internacionales de organismos como el FMI y el Banco Mundial.

¿Qué edad tiene Marco Antonio Bonilla Mendoza?

Marco Antonio Bonilla Mendoza tiene 42 años, nació el 1 de agosto de 1983 en la ciudad de Chihuahua.

¿Quién es la esposa de Marco Antonio Bonilla Mendoza?

Marco Antonio Bonilla Mendoza está casado con Karina Olivas, contadora pública con presencia activa en la vida pública de Chihuahua y trayectoria propia dentro del ámbito político del estado.

Marco Antonio Bonilla Mendoza, el alcalde de Chihuahua (@SoyMarcoBonilla/Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Marco Antonio Bonilla Mendoza?

Al haber nacido el 1 de agosto, el signo zodiacal de Marco Antonio Bonilla Mendoza es Leo. De acuerdo con la astrología, este signo se distingue por su liderazgo nato, carisma y una gran capacidad de comunicación.

¿Marco Antonio Bonilla Mendoza tiene hijos?

Marco Antonio Bonilla Mendoza tiene tres hijos con su esposa Karina Aidee Olivas Maldonado.

¿Qué estudió Marco Antonio Bonilla Mendoza?

La formación de Marco Antonio Bonilla Mendoza combina el derecho con la academia:

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Especialización en derecho hídrico, juicios de amparo y recursos de revisión fiscal.

Fue catedrático de Teoría General del Estado en la propia Facultad de Derecho de la UACH.

¿En qué ha trabajado Marco Antonio Bonilla Mendoza?

La trayectoria de Marco Antonio Bonilla Mendoza ha estado estrechamente vinculada a su militancia en el PAN y a su participación activa en la vida política de Chihuahua: