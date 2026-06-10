El DJ y productor canadiense, Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5 se presenta en concierto hoy miércoles 10 de junio en Monumento a la Revolución de la CDMX como parte del rally Gumball 3000.

Concierto gratuito de Deadmau5 en Monumento a la Revolución y del cual te traemos los detalles del setlist y telonero para que no te lo pierdas:

Hora de inicio del evento: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: Sin especificarse

Telonero: Cuco

Setlist de canciones: aproximadamente 11 temas

Duración del evento: Se estima 6 horas

Hora en la que termina: 11:00 de la noche

Deadmau5 sí dará concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, confirma Gumball 3000 (Gumball 3000)

Posible setlist del concierto de Deadmau5 en Monumento a la Revolución del 10 de junio

El Monumento a la Revolución será la sede para el rally Gumball 3000 con concierto de Deadmau5 hoy 10 de junio, así como el paso de más de 100 supercars y pilotos.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Deadmau5 en Monumento a la Revolución sean los siguientes: