El DJ y productor canadiense, Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5 se presenta en concierto hoy miércoles 10 de junio en Monumento a la Revolución de la CDMX como parte del rally Gumball 3000.
Concierto gratuito de Deadmau5 en Monumento a la Revolución y del cual te traemos los detalles del setlist y telonero para que no te lo pierdas:
- Hora de inicio del evento: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: Sin especificarse
- Telonero: Cuco
- Setlist de canciones: aproximadamente 11 temas
- Duración del evento: Se estima 6 horas
- Hora en la que termina: 11:00 de la noche
Posible setlist del concierto de Deadmau5 en Monumento a la Revolución del 10 de junio
El Monumento a la Revolución será la sede para el rally Gumball 3000 con concierto de Deadmau5 hoy 10 de junio, así como el paso de más de 100 supercars y pilotos.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Deadmau5 en Monumento a la Revolución sean los siguientes:
- Fn Pig
- Array of Sirens
- Harder, Better, Faster, Stronger
- When the Summer Dies
- Moar Ghosts ‘n’ Stuff
- Some Chords
- I Said
- Rydly
- Cthulhu Sleeps
- Quetzalcoatl
- Smack My Bitch Up