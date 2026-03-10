Alfredo Lozoya es un empresario minero y político conocido como “El Caballo” Lozoya; durante su vida ha participado en la política local y nacional. Actualmente se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es Alfredo Lozoya Santillán?

Jorge Alfredo Lozoya Santillán es un político y empresario nacido en Chihuahua. Inició su carrera política en el 2016, siendo el presidente municipal de Hidalgo del Parral, como candidato independiente. Posteriormente, se integró a Movimiento Ciudadano, partido con el que llegó a la Cámara de Diputados como legislador federal para el periodo 2024-2027.

¿Qué edad tiene Alfredo Lozoya Santillán?

Alfredo Lozoya nació el 13 de mayo de 1980 en Hidalgo del Parral, por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Alfredo Lozoya Santillán tiene esposa?

Sí, Alfredo Lozoya está casado con Sol Sánchez.

Alfredo Lozoya Santillán, diputado federal de MC (Ig: @ alfredolozoyamx)

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Lozoya Santillán?

Al haber nacido el 13 de mayo, Lozoya Santillán es Tauro, signo que se caracteriza por ser perseverante, leal y estable.

¿Alfredo Lozoya Santillán tiene hijos?

Sí, Alfredo Lozoya y Sol Sánchez tienen tres hijos: dos niños y una niña.

¿Qué estudió Alfredo Lozoya Santillán?

No hay información detallada sobre la vida académica de Lozoya Santillán; sin embargo, su formación profesional está vinculada principalmente al sector empresarial y minero.

¿En qué ha trabajado Alfredo Lozoya Santillán?

Alfredo Lozoya Santillán se ha desempeñado tanto en el sector privado como público del país, destacando cargos como: