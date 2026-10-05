La Secretaría de las Mujeres apuesta por involucrar activamente a los hombres en la construcción de relaciones igualitarias como parte de su estrategia para enfrentar los discursos de odio y las narrativas asociadas a la llamada machosfera.

“Tanto Subsecretaría de Igualdad Sustantiva como la Subsecretaría de Prevención a las Violencias tenemos un programa de cambio cultural, porque nos interesa también que se reflexione sobre la masculinidad”. Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaría de Secretaría de la Mujeres

Así lo explicó la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar, quien señaló que la transformación social requiere la participación de toda la sociedad y no únicamente la atención de la violencia una vez que ocurre.

En ese sentido, la Secretaría de las Mujeres trabaja de manera coordinada con el sector educativo y desarrolla campañas enfocadas en promover la empatía, el respeto y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Secretaría de las Mujeres busca visión empática en hombres frente a la machosfera

Uno de los puntos de partida para hacer frente a la machosfera en la Secretaría de las Mujeres es la búsqueda de una visión empática en hombres, pues no solo es atender la violencia, apuntó María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva.

“No solamente atender las acciones violentas, también las visiones que han prevalecido entre los hombres de forma machista, de opresión, de violencia contra las mujeres, sino formar otra visión construir una visión mucho más empatía que tiene que ver con las nuevas generaciones”. María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva

Por lo que la Secretaría de las Mujeres que encabeza Laura Itzel Castillo trabaja en conjunto en una campaña integral que rechace los discursos de odio que se transmiten a través de las redes.

Misma campaña de Secretaría de las Mujeres que ha iniciado buscando los compromisos por la transformación, pues como parte de la sociedad “los hombres deben partir de una manera más propositiva y proactiva”.

Asimismo, se reiteró que cambiar la visión que se impulsa desde la machosfera es importante para las mujeres, a través de la integración de cambios sociales, pues “hombres y mujeres debemos construir la igualdad”, concluyó Elvira Concheiro.