La presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un nivel de aprobación ciudadana del 75.5%, según la encuesta MetricsMx realizada el 4 de marzo de 2026.

El repunte de aprobación refleja un respaldo sólido a su gestión, acompañado de un optimismo creciente sobre la proyección internacional de México.

La organización del Mundial 2026 aparece como un eje clave: más de dos tercios de los encuestados consideran que el evento será una vitrina global para México.

Crecimiento en la aprobación de Claudia Sheinbaum

En comparación con la medición del pasado 2 de marzo, donde la aprobación se situaba en un 73.3%, la mandataria ha experimentado un alza de 2.2 puntos porcentuales en solo dos días.

El desglose actual de este respaldo muestra que el 60.4% de los encuestados “aprueba mucho” su desempeño, mientras que un 15.1% “aprueba algo”.

Por su parte, la desaprobación se mantiene en niveles bajos, con un 18.0% total, del cual el 12.7% corresponde a quienes “desaprueban mucho”.

Encuesta: aprobación de Claudia Sheinbaum sube a 75.5%; ven oportunidad en el Mundial 2026 (SDPnoticias)

El Mundial 2026: Una vitrina para México

La encuesta también exploró la percepción ciudadana sobre el próximo Mundial de fútbol.

Los resultados indican que la organización de este evento es vista como una prioridad de imagen pública:

Apoyo gubernamental: El 65.2% de los mexicanos está de acuerdo en que el gobierno de Sheinbaum brinde apoyo en la organización del Mundial para asegurar que “México quede bien ante el mundo”. Solo un 24.1% se opone a esta intervención estatal.

Oportunidad global: El 68.9% de los ciudadanos considera que el Mundial 2026 representa una oportunidad clave para que el país muestre su mejor cara al ámbito internacional. Solo el 22.6% no comparte esta visión optimista.

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los datos provienen de la encuesta MetricsMx, telefónica con robot realizada el 4 de marzo de 2026 a 800 personas mayores de edad en todo el territorio nacional.

El estudio empleó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE del 19 de febrero de 2026, ajustando los resultados por género, edad y residencia. El margen de error reportado es de +/-3.46%, con un nivel de confianza del 95%.