Legislador y coordinador de la bancada del PRI en el Senado en la actual legislatura, pero, ¿quién es Manuel Añorve? Te decimos lo que sabemos.

La tarde del jueves 18 de septiembre se dio a conocer que el PRI perdió la presidencia de la comisión de Marina en el Senado, debido a su representación que cayó a 13 senadores.

Dicha cifra estaría relacionada con una señalada crisis en el PRI, ya que en años recientes, diversos militantes han dejado el partido, entre ellos políticos conocidos por pertenecer al mismo durante años.

¿Quién es Manuel Añorve? Exalcalde de Acapulco y coordinador del PRI en el Senado

Manuel Añorve Baños es un legislador y coordinador del PRI en el Senado, cargo que ocupa desde la anterior legislatura tras la salida del ex priísta Osorio Chong.

Igualmente, Manuel Añorve ha sido diputado federal en dos ocasiones, local durante un año en su estado natal y alcalde en Guerrero.

Tal como se describe en redes sociales, Manuel Añorve sería doctor en Derecho y orgullo guerrerense, además de aficionado al padel, box y buceo, como ha compartido en videos de TikTok.

¿Quién es Manuel Añorve? Coordinador del PRI en el Senado (Manuel Añorve vía X)

¿Qué edad tiene Manuel Añorve?

Nacido en Ometepec, Guerrero, en 1957, Manuel Añorve tendría 68 años.

¿Quién es la esposa de Manuel Añorve?

Manuel Añorve está casado con Julieta Fernández Márquez.

¿Manuel Añorve tiene hijos?

Se sabe que Manuel Añorve tiene hijos; entre ellos, Manuel Añorve Aguayo, que también forma parte del PRI y trabajaría en el Senado, en el equipo de Karla Toledo.

Manuel Añorve y su esposa (Manuel Añorve vía Facebook)

¿Qué estudió Manuel Añorve?

Acorde con el Sistema de Información Legislativa, Manuel Añorve es licenciado en Derecho por la UNAM, en donde también obtuvo su doctorado en la División de Estudios de Posgrado.

Asimismo, Manuel Añorve tiene una maestría en Administración Pública y un diplomado en Política Comparada.

Manuel Añorve también ha sido galardonado como abogado y legislador del año, por la Federación Iberoamericana de Abogados.

¿En qué ha trabajado Manuel Añorve?

Referente a su trayectoria, Manuel Añorve ha sido profesor en la UNAM, coordinador y autor de diversos libros así como columnista, además de ser senador y coordinador del PRI en el Senado de la LXVI Legislatura por primera minoría.

Manuel Añorve también se ha desempeñado como:

Senador del PRI de 2018 a 2024

Alcalde de Acapulco, Guerrero, en 2009 a 2012 y de 1997 a 1999

Diputado federal en 2012-2015 y 2000-2003

Diputado local en el Congreso de Guerrero en 1999

Coordinador de asesores en el Senado

Secretario de Finanzas y Administración en Guerrero

Síndico de Acapulco

Delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en Guerrero

¿Quién es Manuel Añorve? Coordinador del PRI en el Senado (Manuel Añorve vía X)

Manuel Añorve acusa a Adán Augusto López de ‘venganza política’

En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Radio, Manuel Añorve explicó las razones por las cuales Adán Augusto López les quitó la presidencia de la comisión: “Es una acción de venganza”.

“Es un enojo que sale del estómago [..] está enojado y muchas veces se toman decisiones con el enojo, equivocadas”. Manuel Añorve en entrevista para MVS Radio

Manuel Añorve aseguró que es mentira la representación que explicó Adán Augusto López, sino por su molestia por protestar contra el “Cártel de Tabasco” en el que estaría relacionado Hernán Bermúdez Requena.

Asimismo, Manuel Añorve descartó que el retiro de la presidencia se deba al pleito que protagonizó Alejandro Moreno en el Senado, sino por las denuncias contra Adán Augusto López.