¿Quién es Félix Salgado Macedonio? Se trata del actual senador de Guerrero que forma parte de la bancada del Movimiento de Regeneración (Morena) y que ha ocupado algunos otros cargos.

El actual miembro de la bancada de Morena en el Senado de la República, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la política, pues ha ocupado diversos puestos y cargos.

Pero, ¿quién es Félix Salgado Macedonio? Te contamos los siguientes detalles sobre el legislador federal que ha acompañado las causas de la llamada Cuarta Transformación:

¿Quién es Félix Salgado Macedonio?

¿Cuántos años tiene Félix Salgado Macedonio?

¿Quién es la esposa de Félix Salgado Macedonio?

¿Cuál es el signo zodiacal de Félix Salgado Macedonio?

¿Cuántos hijos tiene Félix Salgado Macedonio?

¿Qué estudió Félix Salgado Macedonio?

¿En qué ha trabajado Félix Salgado Macedonio?

Félix Salgado Macedonio (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

¿Quién es Félix Salgado Macedonio?

Félix Salgado Macedonio nació en Guerrero y desde joven mostró interés por la política y la crítica al sistema, fundando el periódico Acción en 1984, donde cuestionaba el gobierno y promovía el cambio.

Su incursión en la política comenzó en 1987 cuando se unió a la Corriente Democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, por su simpatía con la idea reformista del sistema político.

En 1988 participó en las elecciones federales con el Frente Democrático Nacional, logrando una curul tras denunciar irregularidades en el conteo de votos, lo que fortaleció su imagen como opositor.

A lo largo de los años, se convirtió en una figura clave en Guerrero, pues organizó protestas, impulsó candidaturas y desafió los resultados electorales cuando consideraba que había fraude.

Su estilo populista y confrontativo lo ha mantenido en el escenario político por décadas, siendo un personaje polémico que ha sabido capitalizar su imagen de luchador social para mantenerse vigente.

Félix Salgado Macedonio (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

En 1993, fue candidato a la gubernatura de Guerrero por el PRD, enfrentándose a Rubén Figueroa Alcocer del PRI, en una contienda que perdió y por lo que acusó fraude y realizó protestas.

Más tarde protagonizó múltiples controversias, desde disputas electorales hasta acusaciones de abuso en su contra, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo dentro y fuera de Guerrero.

En 2021, su candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena fue anulada por el INE debido a la falta de presentación de informes de ingresos y gastos de precampaña, lo que generó una batalla legal.

El TEPJF confirmó la sanción, por lo que dejó a Morena sin su candidato y obligó al partido a elegir un nuevo representante, quien tras otro polémico proceso, terminó siendo su hija Evelyn Salgado Pineda.

En la actualidad, Félix Salgado Macedonio continúa su labor como senador de Morena, cargo desde el que ha impulsado diversos temas como el de la elección popular de jueces y magistrados.

Félix Salgado Macedonio (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

¿Cuántos años tiene Félix Salgado Macedonio?

Datos de consulta pública establecen que el actual integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores, Félix Salgado Macedonio, nació el 14 de enero de 1957.

Es decir que hasta la publicación original de esta nota, es decir al mes de junio de 2025, quien también fuera candidato a gobernador del estado de Guerrero tiene 68 años de edad.

¿Quién es la esposa de Félix Salgado Macedonio?

A pesar de que durante su extensa trayectoria en el mundo de la política ha mantenido su vida personal en el ámbito de lo privado, se sabe que Félix Salgado Macedonio sí está casado.

Lo anterior debido a que en diversas ocasiones, el propio senador de Morena ha compartido mensajes en sus redes sociales en los que aparece junto a su esposa María de Jesús Pineda.

No obstante, no se conocen grandes detalles en torno a la esposa del legislador federal de Guerrero, por lo que no se sabe de datos como el de la fecha de su unión matrimonial y otros.

Félix Salgado Macedonio y su esposa (Félix Salgado Macedonio / Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Félix Salgado Macedonio?

Dado que se sabe que la fecha de nacimiento de Félix Salgado Macedonio es el 14 de enero de 1957, se puede establecer con base en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Félix Salgado Macedonio?

El senador de Morena tiene 7 hijas, todas mujeres, sobre quienes en distintas ocasiones ha destacado sentir un profundo orgullo por lo que cada una de ellas representa y ha logrado.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer el propio Félix Salgado Macedonio, sus 7 hijas, que son producto de su matrimonio con su esposa María de Jesús Pineda, se tratan de ellas:

Evelyn Salgado Pineda, la actual gobernadora de Guerrero

Aurora Salgado Pineda, de quien se desconocen detalles

Liz Salgado Pineda, la actual presidenta del DIF Guerrero

María del Sol Salgado Pineda, quien es la directora del periódico El Guerrero

Celeste Salgado Pineda, quien cuenta con un Doctorado en ciencias

Estrella del Mar Salgado Pineda, ingeniera civil que se graduó mención honorífica

María de Jesús Salgado Pineda, de quien se desconocen detalles

Félix Salgado Macedonio y sus hijas (Félix Salgado Macedonio / Facebook)

¿Qué estudió Félix Salgado Macedonio?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado Félix Salgado Macedonio, el perfil curricular a su nombre que se incluye en el Sistema Informativo Legislativo, refiere que es licenciado.

En específico, la información alojada en el sitio web de la Secretaría de Gobernación señala que el senador estudió una Licenciatura como Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma de Guerrero.

¿En qué ha trabajado Félix Salgado Macedonio?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado el legislador federal, en la misma ficha curricular se establece que ha trabajado en diversos puestos del servicio público y la iniciativa privada:

Senador de la República en los periodos 1988-1991, 1994-2000, 2018-2024 y 2025-2027 en la actualidad

Diputado federal de 2000-2003

Director del periódico La Jornada Guerrero en 2007

Presidente municipal de Acapulco de 2006-2008

Candidato a gobernador de Guerrero en tres ocasiones: 1993, 1999, 2021

Miembro del Consejo Político Nacional del PRD desde 1989

Director general del periódico Acción, de Iguala, Guerrero 1987

Comerciante de 1981-1984