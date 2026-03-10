Alejandro Bravo Abarca es un ingeniero y político mexicano originario de Guerrero, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en la política estatal, entre ellos presidente municipal y dirigente partidista. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria.
¿Quién es Alejandro Bravo Abarca?
Alejandro Bravo Abarca es un político guerrerense que actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del estado de Guerrero. A lo largo de su carrera ha participado en la vida política del estado, especialmente en la región de la Costa Grande, y también ha ocupado cargos de dirección dentro del PRI en Guerrero.
¿Qué edad tiene Alejandro Bravo Abarca?
Alejandro Bravo nació el 15 de agosto de 1967 en Petatlán, Guerrero, por lo que actualmente tiene 58 años.
¿Alejandro Bravo Abarca tiene esposa?
Sí, de acuerdo con publicaciones de sus redes sociales, Alejandro Abarca está casado con Adriana Rodríguez de Bravo.
¿Qué signo zodiacal es Alejandro Bravo Abarca?
Al haber nacido el 15 de agosto, Bravo Abarca es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, extrovertido y generoso.
¿Alejandro Bravo Abarca tiene hijos?
Sí, Alejandro Bravo tiene al menos una hija y un hijo junto a su esposa.
¿Qué estudió Alejandro Bravo Abarca?
Alejandro Bravo tiene una licenciatura como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey.
¿En qué ha trabajado Alejandro Bravo Abarca?
La trayectoria de Alejandro Bravo es muy extensa, destacando cargos como:
- 1992: Coordinador de los Sistemas de Agua Potable Rurales en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ)
- 1993-1995: Jefe de Comercialización de la CAPAZ
- 1994: Coordinador en la Campaña de Gabino Fernández Serna
- 1995: Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Petatlán
- 1997-1999: Presidente municipal de Petatlán
- 1999-2001: Diputado local por el Distrito XII
- 2000-2002: Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI Guerrero
- 2002-2004: Director General del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI)
- 2005: Coordinador de la Campaña del Candidato a Gobernador, Héctor Astudillo Flores
- 2008-2012: Presidente municipal de Zihuatanejo
- 2014: Delegado Político en las Elecciones para Gobernador en el Estado de Sinaloa
- 2015: Coordinador Estatal en la Campaña del Candidato a Gobernador, Héctor Astudillo Flores
- 2015-2021: Consejero Político del PRI
- 2015-2021: Jefe de la Oficina del Gobernador de Guerrero
- Diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Guerrero
- Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero