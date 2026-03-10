Alejandro Bravo Abarca es un ingeniero y político mexicano originario de Guerrero, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en la política estatal, entre ellos presidente municipal y dirigente partidista. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria.

¿Quién es Alejandro Bravo Abarca?

Alejandro Bravo Abarca es un político guerrerense que actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del estado de Guerrero. A lo largo de su carrera ha participado en la vida política del estado, especialmente en la región de la Costa Grande, y también ha ocupado cargos de dirección dentro del PRI en Guerrero.

¿Qué edad tiene Alejandro Bravo Abarca?

Alejandro Bravo nació el 15 de agosto de 1967 en Petatlán, Guerrero, por lo que actualmente tiene 58 años.

¿Alejandro Bravo Abarca tiene esposa?

Sí, de acuerdo con publicaciones de sus redes sociales, Alejandro Abarca está casado con Adriana Rodríguez de Bravo.

Alejandro Bravo Abarca, diputado local de Guerrero (Ig: @alejandro_bravoa)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Bravo Abarca?

Al haber nacido el 15 de agosto, Bravo Abarca es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, extrovertido y generoso.

¿Alejandro Bravo Abarca tiene hijos?

Sí, Alejandro Bravo tiene al menos una hija y un hijo junto a su esposa.

¿Qué estudió Alejandro Bravo Abarca?

Alejandro Bravo tiene una licenciatura como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Alejandro Bravo Abarca?

La trayectoria de Alejandro Bravo es muy extensa, destacando cargos como: