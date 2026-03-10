Gaby Bernal es una política mexicana que ha participado en el Congreso local y en la vida partidista del estado. Actualmente se desempeña como coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Si quieres saber de quién te hablamos, continúa leyendo.

¿Quién es Gaby Bernal Reséndiz?

Gabriela Bernal Reséndiz es una política guerrerense que ha ocupado cargos legislativos y de dirigencia partidista en el estado de Guerrero. Fue diputada local en el Congreso del estado y posteriormente asumió la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano, convirtiéndose en una de las figuras del partido en la entidad.

¿Qué edad tiene Gaby Bernal Reséndiz?

Gaby Bernal nació el 20 de diciembre de 1985 en Guerrero, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Gaby Bernal Reséndiz tiene esposo?

No hay información sobre si Bernal Reséndiz tiene pareja, pues los detalles públicos se centran en su vida política.

¿Qué signo zodiacal es Gaby Bernal Reséndiz?

Al haber nacido el 20 de diciembre, Gaby Bernal es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, aventurero y espiritual

¿Gaby Bernal Reséndiz tiene hijos?

Se desconoce si Gaby Bernal tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Gaby Bernal Reséndiz?

Gaby Bernal tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos. Además, tiene un seminario en Estrategias en las campañas electorales y otro en Estrategias de campañas electorales, ¿Cómo ganó Donald Trump?, por The George Washington University y un diplomado en Violencia política en razón de género por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

¿En qué ha trabajado Gaby Bernal Reséndiz?

Gaby Bernal Reséndiz tiene una trayectoria que se ha dedicado por completo a la vida pública del país, destacando cargos como: