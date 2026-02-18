Una encuesta de MetricsMx reveló que el 57.3% de la población mexicana respalda la continuidad de las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum como principal herramienta de comunicación.

El estudio, realizado el 16 de febrero de 2026, muestra que el 42.1% desea que las mañaneras sigan igual y un 15.2% pide más cuestionamientos. En contraste, el 36.1% se opone al formato.

La medición también reflejó un alto interés ciudadano en este ejercicio, considerado por el gobierno como un canal directo de información.

Desglose de la aprobación a la mañanera de Claudia Sheinbaum

Los datos recolectados el 16 de febrero de 2026 muestran que el 42.1% de los encuestados prefiere que las mañaneras sigan exactamente igual.

Por otro lado, un 15.2% apoya su continuidad, aunque considera que debería haber más cuestionamientos durante el ejercicio.

En contraste, el bloque que se opone a este modelo de comunicación suma un 36.1%, dividido entre un 19% que considera que la conferencia debería desaparecer y un 17.1% que opina que el espacio “no informa”.

Un 6.7% de los consultados indicó no tener una postura definida al respecto.

Encuesta MetricsMx mide respaldo a la mañanera de Sheinbaum: 57.3% a favor (Especial)

Interés y metodología de la encuesta de MetricsMx

El estudio también midió el nivel de interés que despierta este ejercicio informativo en la ciudadanía.

El 39.9% de los participantes afirmó tener “mucho interés” en informarse a través de la conferencia de la presidenta, mientras que un 16.3% mostró “algo de interés”.

Solo un 24.5% manifestó no tener ningún interés en la conferencia mañanera del pueblo.

La encuesta fue realizada vía telefónica mediante un sistema de robot el 16 de febrero de 2026, consultando a 900 personas mayores de edad residentes en México.

El muestreo probabilístico consideró la lista nominal del INE y presenta un margen de error de +/- 3.27% con un nivel de confianza del 95%.

Encuesta muestra que 57.3% apoya que continúe la mañanera de Sheinbaum (Eduardo Díaz)

Evolución del formato y nuevas reglas de la mañanera en la Cuarta Transformación

Desde el inicio de la administración, periodistas como Federico Arreola han destacado que la “mañanera del pueblo” ha logrado consolidar una buena evaluación por parte de la sociedad mexicana.

Según el análisis de Arreola, este espacio sirve como una herramienta dialéctica para combatir la narrativa de sectores que cuentan con una influencia desproporcionada en los medios tradicionales.

Para optimizar este ejercicio, el gobierno ha implementado un nuevo reglamento para los asistentes, el cual establece que los periodistas pueden exponer un máximo de tres temas en un tiempo no mayor a cinco minutos.

Asimismo, se han eliminado prácticas como el sorteo para asignar preguntas, priorizando en la primera fila a medios que asisten por única ocasión desde otros estados.

A pesar de las críticas de la “comentocracia” sobre el formato, el respaldo mayoritario refleja que para gran parte de la población, la conferencia mañanera es un canal de comunicación directa percibido como un mecanismo de legitimidad y justicia social.