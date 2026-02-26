La presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó una aprobación ciudadana del 73.5%, de acuerdo con la encuesta MetricsMx levantada el 25 de febrero de 2026, lo que representa un incremento de 1.5 puntos respecto a la medición previa.

El respaldo aumenta de forma significativa en materia de seguridad: 80.7% de los encuestados apoya el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De ese total, 70.4% expresó un apoyo “mucho” a la acción del gobierno federal.

Aprobación de Sheinbaum llega a 73.5%; 80.7% apoya operativo contra El Mencho (SDPnoticias)

Encuesta MetricsMx revela confianza en la estrategia de seguridad de Sheinbaum

La encuesta MetricsMx también revela que 68.8% de la población cree que el gobierno logrará debilitar a los grandes grupos del narcotráfico en los próximos años, tras el operativo de alto impacto realizado en Tapalpa, Jalisco, con participación del Ejército y la Guardia Nacional.

Así evalúa la gente a Sheinbaum y el operativo contra El Mencho (Eduardo Díaz)

Pese a los bloqueos y hechos violentos registrados en varias entidades como reacción a la caída de El Mencho, el gobierno federal informó que la movilidad fue restablecida y que se mantiene un centro de mando permanente para garantizar la seguridad.

Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó que su administración no actúa bajo una lógica de guerra, sino mediante una estrategia basada en inteligencia, atención a las causas y cero impunidad.

Percepción ciudadana y unidad en torno a Sheinbaum y la estrategia de seguridad

Analistas destacan que los resultados reflejan una percepción de fortalecimiento del Estado, con una narrativa de unidad nacional frente a la violencia y rechazo a la desinformación que busca generar pánico social.

Metodología de la Encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se realizó mediante llamadas telefónicas automatizadas a 800 adultos en México, con un margen de error de ±3.46% y 95% de confianza, ajustada por género, edad y entidad federativa con base en la lista nominal del INE.