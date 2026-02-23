Claudia Sheinbaum Pardo se prepara para presentar su propuesta de reforma electoral el próximo martes 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera.

Este anuncio ocurre en un momento de sólido respaldo popular, ya que, de acuerdo con la encuesta MetricsMx, la presidenta de México cuenta con una aprobación del 72.0% sobre lo realizado en su gestión hasta el momento.

Encuesta MetricsMx: Respaldo ciudadano y percepción de gobierno

El estudio de opinión, realizado el 18 de febrero de 2026, detalla que el 61.4% de los ciudadanos “aprueba mucho” la gestión de Sheinbaum, mientras que un 10.6% la “aprueba algo”. En contraste, el nivel de desaprobación se sitúa en un 22.3%.

Además del respaldo general, la encuesta refleja una percepción positiva en temas clave como el combate a la corrupción, donde el 45.0% de los entrevistados considera que esta ha disminuido durante el actual gobierno federal.

Estos datos se obtuvieron mediante un muestreo probabilístico con un margen de error de +/-3.46%.

Aprobación de Claudia Sheinbaum al 18 de febrero de 2026 (SDPnoticias)

Los pilares de la reforma electoral de Sheinbaum

La iniciativa, que fue entregada a la presidenta por la comisión encabezada por Pablo Gómez el pasado 16 de febrero, busca transformar el sistema democrático bajo principios de austeridad y participación ciudadana.

Sheinbaum ha enfatizado que no presentará una propuesta “desdibujada” y que la intención principal es reducir el costo de las elecciones, las cuales calificó como “las más caras del mundo”.

Reforma electoral de Sheinbaum enfrenta desafíos legislativos y fricciones con aliados

A pesar del alto respaldo popular, la aprobación de la reforma enfrenta obstáculos significativos en el Poder Legislativo debido a la falta de consenso con los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que actualmente no existen avances en las negociaciones con estos partidos, quienes se oponen principalmente a la reducción de los legisladores plurinominales.

Por su parte, Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, advirtió que Morena no debe “desfigurarse” y debe mantenerse firme en sus promesas de austeridad al pueblo.

Sheinbaum presentará formalmente el contenido de la iniciativa de reforma electoral durante su conferencia matutina antes de enviarla al Congreso para su discusión, donde se pondrá a prueba la cohesión de la coalición gobernante frente a una reforma que busca eliminar privilegios políticos históricos.