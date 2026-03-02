Bertha Alicia Sánchez es una política mexicana integrante del partido Movimiento Ciudadano, donde actualmente funge como Coordinadora Estatal del partido en Baja California. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Bertha Sánchez Lara?

Bertha Alicia Sánchez Lara es una reconocida política mexicana que se desempeña como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Baja California, encargada de impulsar estrategias políticas, anunciar candidaturas y fortalecer la presencia del partido en la entidad. Ha participado en ruedas de prensa, bienvenida a representantes municipales y ha señalado posturas políticas sobre asuntos relevantes para su partido.

¿Qué edad tiene Bertha Sánchez Lara?

Bertha Sánchez nació el 3 de octubre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años.

¿Bertha Sánchez Lara tiene esposo?

No hay información disponible sobre si Bertha Sánchez Lara tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Bertha Sánchez Lara?

Al haber nacido el 3 de octubre, Bertha Sánchez es Libra, signo que se caracteriza por ser sociable, armonioso y diplomático.

¿Bertha Sánchez Lara tiene hijos?

Se desconoce si Sánchez Lara tiene hijos, pues la información disponible se centra en su carrera profesional.

¿Qué estudió Bertha Sánchez Lara?

Bertha Sánchez tiene una licenciatura en Turismo por la Universidad Autónoma de Baja California, y cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos.

¿En qué ha trabajado Bertha Sánchez Lara?

Bertha Sánchez Lara se ha desempeñado principalmente como funcionaria, destacando cargos como: