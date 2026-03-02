Adrián Humberto Valle Ballesteros es un abogado y político mexicano que actualmente se desempeña como Diputado Local por el PRI en la XXV Legislatura del Congreso de Baja California.

De acuerdo con las mediciones más recientes de febrero 2026, Valle Ballesteros se posiciona como uno de los perfiles con mayor proyección para contender por la gubernatura de Baja California en 2027.

¿Quién es Adrián Valle Ballesteros?

Adrián Humberto Valle Ballesteros se consolidó como el principal referente legislativo de su partido al presidir la Comisión de Cultura y Deporte, además de desempeñarse como secretario en las comisiones de Justicia y de Asuntos Fronterizos, dos espacios clave en la agenda estatal.

Su proyección interna dentro del PRI se fortaleció en 2023, cuando fue designado presidente de la Fundación Colosio en Baja California.

¿Qué edad tiene Adrián Valle Ballesteros?

Adrián Humberto Valle Ballesteros tiene aproximadamente 45 años de edad en este 2026. Este cálculo se basa en los registros de su postulación parlamentaria, donde contaba con 43 años.

¿Quién es la esposa de Adrián Valle Ballesteros?

La información relativa a la vida personal, estado civil o pareja de Adrián Humberto Valle Ballesteros se mantiene en el ámbito estrictamente privado, sin datos públicos disponibles al respecto.

¿Qué signo zodiacal es Adrián Valle Ballesteros?

Al no contar con el día y mes de su nacimiento en los registros públicos de transparencia, no es posible determinar el signo zodiacal de Adrían Valle Ballesteros.

¿Adrián Valle Ballesteros tiene hijos?

No existe información pública disponible sobre si el diputado tiene descendencia. Ni en sus redes sociales oficiales ni en sus semblanzas biográficas se hace referencia a hijos, manteniendo este aspecto en su esfera estrictamente personal.

¿Qué estudió Adrián Valle Ballesteros?

Adrián Humberto Valle Ballesteros es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con diplomados en Derecho Procesal Civil y Mercantil por el Centro de Investigación para el Desarrollo Humano.

¿En qué ha trabajado Adrián Valle Ballesteros?

Adrián Valle Ballesteros mantiene un perfil destacado en la política de Baja California. Además de presidir diversas comisiones legislativas, cuenta con una trayectoria que se remonta al periodo 2005–2007 en el Ayuntamiento Constitucional de Tecate.