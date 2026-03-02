Conoce quién es Juan Carlos Hank, político mexicano y ex regidor del Ayuntamiento de Tijuana, conocido por su participación en la política local y su candidatura al Senado por Baja California.

¿Quién es Juan Carlos Hank Krauss?

Juan Carlos Hank Krauss es un político tijuanense que fue regidor del Ayuntamiento de Tijuana durante el 2021-2024 por el Partido Encuentro Solidario de Baja California. Es hijo del empresario y político Jorge Hank Rhon, quien fue alcalde de Tijuana y candidato a gobernador de Baja California.

Además, se ha postulado a cargos federales, como la candidatura al Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones federales de 2024, aunque no resultó electo.

¿Qué edad tiene Juan Carlos Hank Krauss?

Juan Carlos Hank nació el 16 de septiembre de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Juan Carlos Hank Krauss tiene esposa?

Sí, Hank Krauss está casado con Giselle Perezblas, con quien ha compartido fotografías en redes sociales.

Juan Carlos Hank Krauss, ex regidor de Tijuana (Ig: @juancarloshank)

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Hank Krauss?

Al haber nacido el 16 de septiembre, Juan Carlos Hank es Virgo, signo que se caracteriza por ser meticuloso, perfeccionista y analítico.

¿Juan Carlos Hank Krauss tiene hijos?

Sí, en redes sociales, Hank se describe como padre, y de acuerdo con la información, tiene tres hijos.

¿Qué estudió Juan Carlos Hank Krauss?

Juan Carlos Hank tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Universidad, campus Tijuana.

Además, tiene estudios en Gestión Cultural por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Juan Carlos Hank Krauss, ex regidor de Tijuana (Ig: @juancarloshank)

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Hank Krauss?

Juan Carlos Hank tiene una amplia trayectoria, destacando cargos como: