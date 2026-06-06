Sigue la trama alrededor de la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, pues ahora estados de Estados Unidos preparan una demanda para bloquear la adquisición.

Esto debido a que consideran que la compra de Warner Bros. por parte de Paramount viola los estatutos antimonopolio del país, dándole mucho poder a una sola entidad.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

California y Nueva York encabezan la demanda contra Warner Bros. y Paramount

De acuerdo con el reporte de Reuters, los principales estados en la demanda en contra de Warner Bros. y Paramount son California y Nueva York.

Aunque se menciona que la demanda en contra de Warner Bros. y Paramount involucra a otros territorios de Estados Unidos, mismos que no se dieron a conocer.

Por su parte, Rob Bonta, fiscal general de California, señaló que de momento se está evaluando cómo se procederá ante la polémica transacción anunciada a inicios de 2026.

En caso de que la demanda proceda, el cierre de la adquisición se postergaría de manera indefinida, dejando en el aire a las dos empresas.

Pues no se sabría si la fusión se concretaría o no, por lo que ninguna de estas tendría un campo de acción para establecer su futuro administrativo.

Paramount (Paramount)

¿Por qué se quiere demandar a Warner Bros. y Paramount?

Según los informes, la demanda en contra de Warner Bros. y Paramount tiene que ver con las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

Los estados demandantes señalan que la fusión de Warner Bros. y Paramount le da una posición privilegiada a la nueva empresa, en áreas como la producción, distribución y streaming.

Por su parte, Paramount ha señalado que toda la operación es transparente y, por el contrario, sería benéfica para la competencia en la industria del entretenimiento.

Hay que señalar que esta demanda se da cuando los organismos reguladores de Estados Unidos siguen analizando la posible aprobación de la compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

Paramount esperaba que todos los trámites estuvieran finalizados para septiembre de 2026, pero no se contaba con el interés de los Estados de manera particular.