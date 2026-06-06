La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, encabezaron la instalación del Comité Técnico de la Infraestructura de Supercómputo Coatlicue, el desarrollo tecnológico más grande de Latinoamérica.

El órgano colegiado de coordinación interinstitucional anunció que este proyecto estratégico tendrá como sede el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco.

El comité tiene el propósito de garantizar que la Coatlicue contribuya a la resolución de problemas nacionales, al fortalecimiento de la soberanía tecnológica, la seguridad de la información y la optimización de los recursos públicos destinados al cómputo de alto rendimiento.

Durante la sesión, la secretaria Rosaura Ruiz señaló que la instalación del Comité representa un momento decisivo en la consolidación institucional de un proyecto estratégico presentado en noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, reconoció el acompañamiento del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y destacó que Coatlicue es resultado de una visión que combina talento mexicano con las mejores experiencias internacionales para acelerar el desarrollo científico y tecnológico del país.

Los proyectos que encabezamos de desarrollo tecnológico, lo hacemos de manera colaborativa con todo el mundo. Reconocemos plenamente que trabajamos con grupos de otros países y nos da gusto contar con el apoyo del BSC Rosaura Ruiz Gutiérrez

El Comité Técnico coordinará la operación y aprovechamiento de esta infraestructura que fortalecerá capacidades en ciencia.

Centro Mexicano de Supercómputo ya integra sistemas innovadores para México

Por su parte el titular de la ATDT, José Merino, recordó que el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona desarrolla proyectos en materia de meteorología, optimización de citas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la reducción de evasión fiscal mediante facturas apócrifas en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora se integrará a las redes de conocimiento lideradas por la Secihti que permitirán generar respuestas oportunas a demandas públicas prioritarias.

Además adelantó que la supercomputadora mantendrá una vocación de colaboración con gobiernos locales, sector privado y profesionales de la innovación tecnológica.

En su intervención, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval sostuvo que hoy comienza un nuevo capítulo en la trayectoria científica y tecnológica del país, y sobre todo, en el desarrollo de la computación gracias a la construcción de la Supercomputadora Coatlicue.

El órgano colegiado está integrado por la Secihti, la ATDT, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), así como representantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Además, durante la sesión fueron designados consejeros técnicos provenientes de instituciones estratégicas como la Secretaría de Marina, el IMSS, el SAT, Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y el BSC.

En el marco de la instalación del Comité se firmaron dos instrumentos de colaboración. El primero fue un Convenio General de Colaboración entre la ATDT y el IPN, con la Secihti como testigo de honor, orientado a impulsar proyectos relacionados con transformación digital, gobierno digital, telecomunicaciones, identidad digital, datos abiertos e inclusión digital, así como acciones para fortalecer la soberanía tecnológica nacional.

El director del BSC, Mateo Valero Cortés, calificó la instalación del Comité Técnico y la firma del Protocolo como un momento histórico en el fortalecimiento de las capacidades de supercómputo en México y destacó la calidad en los grupos de investigación científica y de tecnología mexicanos.