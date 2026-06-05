Checo Pérez sorprendió con una aparición especial en la temporada final de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix protagonizada por Lily Collins.

El piloto mexicano fue captado grabando escenas junto a la actriz Lily Collins en el paddock del Gran Premio de Mónaco, uno de los escenarios más exclusivos de la Fórmula 1.

Incluso compartieron selfies y una vuelta rápida en un deportivo, lo que generó especulación en redes sociales sobre una incursión en la actuación del piloto mexicano a sus 36 años.

La sexta temporada de Emily in Paris llegará a finales de 2026.

Checo Pérez sorprende con aparición en la temporada final de Emily in Paris (Captura de video)

Así fue la aparición de Checho Pérez para la temporada final de Emily in Paris

Previo al Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez fue captado grabando junto a Lily Collins.

La imágenes muestran al piloto de Cadillac y la actriz protagonista de Emily in Paris interactuando e incluso tomándose algunas selfies.

Lo que más ha llamado la atención es que las escenas de Checo Pérez se grabaron en el paddock del Premio de Mónaco, uno de los lugares lugar más exclusivos de la Fórmula 1.

Después, Checho Pérez llevó a Lily Collins a vivir una vuelta rápida en Mónaco en un automóvil deportivo.

Por lo que de inmediato generaron sorpresa en redes sociales. Incluso los fans de Checo Pérez preguntaron si el mexicano ya pensaba dedicarse a la actuación.

Hasta el momento, se desconoce cómo sería la participación de Checo Pérez en Emily in Paris temporada 6, que llegaría a finales de 2026.

Por su parte, los fans de la icónica serie de Netflix han comenzado a especular sobre la trama que llevará a Emily Cooper llegaría a uno de los lugares más famosos del automovilismo.