Luis Bernardo Nava es un político mexicano que actualmente se desempeña como Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro; además, fue presidente municipal de Querétaro. Si quieres saber de quién te hablamos, continúa leyendo.

¿Quién es Luis Bernardo Nava Guerrero?

Luis Bernardo Nava Guerrero es un economista, político y servidor público mexicano que pertenece al Partido Acción Nacional, es originario de Querétaro y ha tenido una larga carrera en el servicio público, ocupando cargos tanto en el ámbito estatal como municipal, y desde el 2 de octubre de 2024 es el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, nombrado por el gobernador Mauricio Kuri González.

¿Qué edad tiene Luis Bernardo Nava Guerrero?

Nava Guerrero nació el 18 de enero de 1975, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Luis Bernardo Nava Guerrero tiene esposa?

Sí, Luis Bernardo Nava está casado con Arahí Domínguez Torres.

Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social de Querétaro (Ig: @luisbernardonava)

¿Qué signo zodiacal es Luis Bernardo Nava Guerrero?

Al haber nacido el 18 de enero, Luis Bernardo Nava es Capricornio, signo que se caracteriza por ser trabajador, disciplinado y ambicioso.

¿Luis Bernardo Nava Guerrero tiene hijos?

Sí, Bernardo Nava Guerrero tiene tres hijos con Arahí.

¿Qué estudió Luis Bernardo Nava Guerrero?

Luis Bernardo Nava Guerrero es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y cursó una Maestría en Alta Dirección en la Universidad Anáhuac en Querétaro.

¿En qué ha trabajado Luis Bernardo Nava Guerrero?

Luis Bernardo Nava tiene una amplia trayectoria dentro de la vida política de Querétaro, destacando cargos como: