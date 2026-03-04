De acuerdo con la más reciente encuesta de MetricsMx, Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano con un 73.3% de aprobación.

Sin embargo, el estudio revela un distanciamiento en la percepción pública hacia sus aliados políticos, el PVEM y el PT, quienes no son plenamente identificados como parte esencial de la Cuarta Transformación.

La encuesta también muestra que la ciudadanía interpreta sus reservas frente a la reforma electoral como defensa de intereses propios más que del proyecto presidencial.

Alta aprobación para Sheinbaum; percepción dividida sobre PT y PVEM (SDPNoticias)

Encuesta MetricsMx: Sólido respaldo a Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum se desglosa en un 57.1% que “aprueba mucho” su gestión y un 16.2% que “aprueba algo”.

En contraste, el nivel de desaprobación se sitúa en un 19.7%, donde la mayor parte (14.5%) afirma que “desaprueba mucho” lo realizado por la presidenta hasta la fecha. Un 5.2% de los encuestados se mantiene en una postura neutral y un 1.8% manifestó no saber.

Aliados bajo la lupa: Intereses propios del PT y Partido Verde sobre la 4T

A pesar del fuerte apoyo a la figura presidencial, los partidos aliados enfrentan una crisis de identidad frente a los simpatizantes de la 4T.

Al preguntar si el Partido Verde representa lo que es la 4T, una pluralidad del 34.5% respondió contundentemente que “nada”, mientras que solo el 15.1% considera que sí lo hace.

El PT goza de una mejor percepción, con un 28.9% que afirma que sí representa al movimiento, aunque un sector considerable sigue dudando de su pertenencia integral.

Esta percepción se agudiza ante la reciente reforma electoral presentada por Sheinbaum, frente a la cual ambos partidos han mostrado reservas.

La encuesta señala que, si el PVEM y el PT ponen condiciones para apoyar dicha reforma, la ciudadanía lo interpreta mayoritariamente como una defensa de sus propios intereses:

Para el PVEM: El 35.0% cree que defienden sus propios intereses, frente a un 18.1% que lo ve como una negociación normal.

Para el PT: El 39.8% percibe que el partido busca proteger sus intereses particulares, mientras que el 22.0% lo considera parte de un proceso negociador estándar.

Solo una minoría (18.3% para el Verde y 16.5% para el PT) percibe que estos partidos están siendo presionados en exceso por el Ejecutivo.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada mediante una encuesta telefónica con robot el 2 de marzo de 2026, consultando a 800 personas mayores de edad residentes en México.

El muestreo fue probabilístico de números fijos y celulares, con datos ajustados por género, edad y residencia según la lista nominal del INE del 19 de febrero de 2026. El margen de error máximo es de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.