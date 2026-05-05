Morena en Querétaro está de luto tras la muerte de Jesús “Chucho” Méndez Aguilar, exdirigente estatal del partido, ocurrido la noche del lunes 4 de mayo de 2026.

Diputados y senadores locales expresaron sus condolencias a través de esquelas en redes sociales, recordando la convicción y el compromiso que caracterizaron su trayectoria política.

Méndez Aguilar, quien presidió el Comité Ejecutivo de Morena en Querétaro entre 2020 y 2022, es reconocido por haber consolidado la presencia del movimiento en Querétaro.

Morena en Querétaro está de luto; muere Jesús Méndez Aguilar

El exdirigente de Morena en Querétaro, Jesús Méndez Aguilar, murió la noche del 4 de mayo de 2026, según informaron diputados y senadores del estado.

A través de esquelas en redes sociales, se dieron las condolencias a la familia de Jesús Méndez Aguilar, a quien recuerdan por la convicción que tenía por Querétaro.

Aunque no se conocen detalles de su fallecimiento, los mensajes también se dirigen a Beatriz Ayala de Méndez, la esposa de ‘Chucho’ Méndez.

El político de Querétaro es reconocido por el trabajo que realizó en el estado, debido a que gracias a él, Morena se consolidó ahí.

Jesús Méndez Aguilar fue exdirigente de Morena en funciones de presidente del Comité Ejecutivo del estado de 2020 a 2022.