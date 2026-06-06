Abogados de Adela Micha explican el proceso contra Suzanne Faugier, señalada de fraude y uso de documentos falsos.

Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha, fue detenida el pasado 4 de junio acusada de utilizar documentos falsos, por lo que fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

El despacho de abogados Coello Trejo & Asociados compartió un comunicado de prensa el viernes 5 de junio, donde explicaron el motivo de la detención de Suzanne Faugier.

Defensa de Adela Micha detallan proceso contra Suzanne Faugier

Los abogados de Adela Micha explican que las autoridades encontraron elementos suficientes para detener a Suzanne Faugier y así evitar el riesgo de que huyera de la justicia.

Suzanne Faugier está acusada de:

Administración fraudulenta

Uso de documentos falsos

Conductas cometidas en perjuicio de Adela Micha

Abogada de Adela Micha explican proceso contra Suzanne Faugier (Especial )

Ante esta situación, Suzanne Faugier fue vinculada a proceso y le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que se acreditó un riesgo de sustracción de la justicia.

La detención de Suzanne Faugier se hizo con la intención de garantizar su comparecencia al proceso y protección para Adela Micha.

Por último, los abogados de Adela Micha mencionaron que seguirán interviniendo durante el proceso con el fin de garantizar el acceso a la justicia a Adela Micha.

Detienen a Suzanne Faugier (@FiscalíaCDMX / X)

¿De qué acusan a Suzanne Faugier? Por esta razón fue denuncia

Suzanne Faugier fue detenida en una casa ubicada en la colonia Lomas del Mirador, en Cuernavaca, y trasladada a la CDMX e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Las investigaciones contra Suzanne Faugier iniciaron en junio de 2025, cuando Adela Micha denunció a su excolaboradora.

La periodista acusó que encontró contratos fechados en 2019 que tenía su firma, pero ella aseguró no tener conocimiento de estos.

Además, Suzanne Faugier está acusada de tener un contrato utilizado para obtener un préstamo hipotecario por un millón de pesos.

Investigaciones encontraron un pagaré que comprometía el patrimonio de Adela Micha, sin su autorización, por la cantidad de un millón 240 mil pesos.

Suzanne Faugier fue asistente administrativa por un año y presuntamente desvió y recibió recursos generados por la empresa de Adela Micha, sin conocimiento de la conductora.