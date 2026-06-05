Un nuevo video captado por las cámaras de seguridad del club deportivo La Asunción muestra la participación directa de Fernando Flores, alcalde de Metepec, en el altercado y la irrupción violenta ocurrida en las instalaciones.

El pasado 4 de junio de 2026, Fernando Flores ingresó por la fuerza al club deportivo —del que es socio— acompañado de escoltas armados.

El hecho quedó registrado tanto en grabaciones de empleados como en cámaras de vigilancia del lugar ubicado en el Estado de México.

Los videos difundidos muestran al alcalde irrumpiendo en el inmueble y presuntamente agrediendo físicamente a un civil identificado por medios locales como Luis Flores, quien sería su hermano.

🚨 Nuevos videos obtenidos y verificados por AD Noticias contradicen la versión del alcalde de Metepec.



Fernando Flores aseguró que acudió al Club Deportivo La Asunción para atender un llamado de emergencia. Sin embargo, las nuevas imágenes muestran al edil participando… pic.twitter.com/yxow8VOChz — AD Noticias (@ADNoticiasMex) June 5, 2026

Nuevo video exhibe la participación de Fernando Flores en agresión en Metepec

El nuevo material audiovisual, verificado por medios locales y ampliamente difundido en redes sociales, muestra a Fernando Flores participando activamente en la confrontación contra un civil dentro del club deportivo La Asunción.

En las imágenes se observa al alcalde de Metepec involucrarse físicamente en la agresión contra la persona a la que presuntamente buscaba al ingresar al lugar acompañado por escoltas fuertemente armados.

Diversas versiones señalan que algunos de los elementos portaban armas que podrían ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aunque la grabación tiene una duración breve, permite apreciar la rapidez con la que Fernando Flores se dirige hacia el sitio donde se encontraba el hombre que posteriormente fue agredido.

De acuerdo con medios locales, en el mismo video también aparece un hombre identificado como Ricardo Flores, sobrino del edil, quien presuntamente participa en la agresión contra Luis Flores.

Alcalde de Metepec justifica su irrupción en el club deportivo y ofrece disculpas

Tras la polémica generada por la difusión de los videos, Fernando Flores emitió una disculpa pública a través de redes sociales.

El alcalde aseguró que su intervención ocurrió en el contexto de un conflicto entre particulares y sostuvo que actuó de manera directa ante la situación, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el origen del problema.

Asimismo, afirmó estar dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades derivado de estos hechos y reiteró que continuará desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal en el Estado de México.

“Estaré atento y con total disposición para atender cualquier requerimiento que se me haga por estos hechos. Debo recalcar que mi intervención se dio ante un asunto entre particulares, lo que me impulsó a actuar de esa manera, siempre con la finalidad de conservar el orden y la paz. Seguiré trabajando con toda dedicación y atendiendo la agenda laboral en beneficio de las familias de Metepec" Fernando Flores, alcalde de Metepec