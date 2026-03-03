Agustín Dorantes es un político y abogado mexicano que pertenece al PAN y se desempeña como senador de la República. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Agustín Dorantes?

Agustín Dorantes Lámbarri es un político mexicano que actualmente es senador de la República en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, representando al estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN). Cuenta con una trayectoria de más de 17 años y ha ocupado diversos cargos tanto en el gobierno estatal de Querétaro como en la esfera legislativa antes de convertirse en senador federal.

¿Qué edad tiene Agustín Dorantes?

Dorantes nació el 25 de agosto de 1986 en Santiago de Querétaro, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Agustín Dorantes tiene esposa?

Sí, Agustín Dorantes está casado con una mujer de nombre Laura Dorantes, quien mantiene una presencia fuerte en redes sociales acumulando más de 13 mil seguidores.

Agustín Dorantes, senador del PAN (FB: Agustín Dorantes)

¿Qué signo zodiacal es Agustín Dorantes?

Al haber nacido el 25 de agosto, Agustín Dorantes es Virgo, signo que se caracteriza por ser perfeccionista, enfocado y analítico.

¿Agustín Dorantes tiene hijos?

Sí, en el 2025 Agustín y Laura le dieron la bienvenida a su primer hijo.

¿Qué estudió Agustín Dorantes?

Agustín Dorantes tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y una maestría en Gestión e Innovación Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro.

¿En qué ha trabajado Agustín Dorantes?

Agustín Dorantes cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública, destacando cargos como: