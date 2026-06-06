El diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, acusó que el caso de revocación de visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal se trata de un ataque político de Estados Unidos.

“No tenemos duda de que hay una intencionalidad política para descarrilar el movimiento de la 4T”. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval abordó el reportaje de Los Angeles Times en el que señaló a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Sin embargo, afirmó que la intención de Estados Unidos es alinear a toda América Latina, con gobiernos vende patrias y sumisos, lo que el movimiento no permitiría.

Reginaldo Sandoval acusa que visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal es un ataque político

Al ser cuestionado sobre el reportaje, Reginaldo Sandoval afirmó que se trata de un ataque político de la derecha para descarrilar el movimiento de transformación.

Y es que apunta es extraño que Estados Unidos esté señalando sólo a los gobernadores de la Cuarta Transformación, como sería Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Rubén Rocha.

Por lo mismo afirma que las acusaciones -que definió como delicadas- se basan sólo en la información que lleva la derecha de México a sus homólogos en Estados Unidos.

Reginaldo Sandoval también bromeó que derivado de este ataque político, Estados Unidos continuará acusando funcionarios, en vez de atender sus problemas.

Entre ellos, Reginaldo Sandoval recomendó solucionar su consumo de drogas y el contrabando de armas, ya que afirma, a Estados Unidos sólo le preocupa el dinero, no el narcotráfico.

También recordó a su vez que Estados Unidos ya había suspendido las visas de varios legisladores, cuando se implementó una comisión en el Congreso sobre Rusia.

Reginaldo Sandoval afirma que la Transformación es inversa a Estados Unidos

Asimismo, Reginaldo Sandoval habló sobre la situación binacional, ya que el proyecto de Transformación en México y su ruta, va contraria al interés de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Ya que afirma, la Cuarta Transformación de AMLO es en pro del pueblo y va en contra de la dirección oligárquica de Estados Unidos que busca mantener el mundo unipolar.

Dicha respuesta se da tras confirmar su respaldo a la carta emitida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de la injerencia de Estados Unidos.

Por lo cual, Reginaldo Sandoval también acusó que Estados Unidos rompió con el concepto de derecho internacional y busca intervenir en México para alinear a toda América Latina.