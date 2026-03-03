Guadalupe Murguía Gutiérrez es una política, abogada y servidora pública mexicana con una trayectoria de más de 30 años en cargos públicos en los ámbitos estatal y federal. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida.
¿Quién es Guadalupe Murguía Gutiérrez?
Guadalupe Murguía Gutiérrez es una política mexicana nacida en Ciudad de México que ha ocupado importantes cargos en el gobierno estatal de Querétaro y en el Poder Legislativo. Ha sido secretaria general de Gobierno del estado de Querétaro, secretaria de Educación, diputada federal y senadora. Actualmente es una figura clave dentro del grupo parlamentario del PAN en el Senado.
¿Qué edad tiene Guadalupe Murguía Gutiérrez?
Murguía Gutiérrez nació el 17 de diciembre de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años.
¿Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene esposo?
No hay información sobre si Guadalupe Murguía tiene esposo, pues su vida personal se mantiene en privado.
¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Murguía Gutiérrez?
Al haber nacido el 17 de diciembre, Guadalupe Murguía Gutiérrez es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, aventurero y libre.
¿Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene hijos?
La vida de Guadalupe Murguía Gutiérrez se mantiene en privado, por lo que se desconoce si tiene hijos.
¿Qué estudió Guadalupe Murguía Gutiérrez?
Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene una licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
¿En qué ha trabajado Guadalupe Murguía Gutiérrez?
Guadalupe Murguía Gutiérrez cuenta con una amplia trayectoria dentro de la vida política del país, destacando cargos como:
- 1994-1995: Procuradora Fiscal de Querétaro
- 1995-1997: Directora general del Fideicomiso Querétaro No. 5
- 1997: Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Querétaro
- 1997-1998: Secretaria del gobierno de Querétaro, Querétaro
- 1998: Miembro activo del PAN
- 1998-2001: Secretaria de gobierno de Querétaro
- 2002: Consejera nacional del PAN
- 2002-2003: Titular de la Unidad de Enlace Federal de la SEGOB
- 2003: Consejera estatal del PAN en Querétaro
- 2003-2009: Coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro
- 2003-2009: Secretaria de Educación de Querétaro
- 2009: Candidata a la presidencia municipal de Querétaro
- 2010: Directora de Ciencia y Tecnología del Mar de la SEP
- 2011-2012: Directora general del Colegio de Bachilleres
- 2012-2015: Regidora de Querétaro, Querétaro
- 2013-2015: Secretaria de formación y capacitación del CDE del PAN de Querétaro
- 2014: Presidenta de la Comisión Auxiliar en Querétaro de la Comisión Organizadora de la elección para nuevo dirigente nacional PAN
- 2015-2018: Diputada federal en la LXIII Legislatura
- 2016: Miembro de la Comisión Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional del PAN
- 2018-2024: Senadora de la LXIV Legislatura por el PAN
- 2021-2023: Secretaria de Gobierno de Querétaro
- 2024-2027: Senadora de la LXVI Legislatura por el PAN