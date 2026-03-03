Guadalupe Murguía Gutiérrez es una política, abogada y servidora pública mexicana con una trayectoria de más de 30 años en cargos públicos en los ámbitos estatal y federal. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida.

¿Quién es Guadalupe Murguía Gutiérrez?

Guadalupe Murguía Gutiérrez es una política mexicana nacida en Ciudad de México que ha ocupado importantes cargos en el gobierno estatal de Querétaro y en el Poder Legislativo. Ha sido secretaria general de Gobierno del estado de Querétaro, secretaria de Educación, diputada federal y senadora. Actualmente es una figura clave dentro del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

¿Qué edad tiene Guadalupe Murguía Gutiérrez?

Murguía Gutiérrez nació el 17 de diciembre de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años.

¿Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene esposo?

No hay información sobre si Guadalupe Murguía tiene esposo, pues su vida personal se mantiene en privado.

Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del PAN (Ig: @lupitamurguiag)

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Murguía Gutiérrez?

Al haber nacido el 17 de diciembre, Guadalupe Murguía Gutiérrez es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, aventurero y libre.

¿Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene hijos?

La vida de Guadalupe Murguía Gutiérrez se mantiene en privado, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Guadalupe Murguía Gutiérrez?

Guadalupe Murguía Gutiérrez tiene una licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.

Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del PAN (Ig: @lupitamurguiag)

¿En qué ha trabajado Guadalupe Murguía Gutiérrez?

Guadalupe Murguía Gutiérrez cuenta con una amplia trayectoria dentro de la vida política del país, destacando cargos como: