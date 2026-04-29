Conforme avanzan los días, el calor aumenta y este clima se intensificará con la llegada a México de la Canícula 2026.

La canícula es la temporada del año que se caracteriza por sus temperaturas superiores a 37 grados centígrados. El cielo se despeja, el aire se calienta y las lluvias disminuyen.

Ante riesgos por golpes de calor y quemaduras solares por la exposición a los rayos UV, debes tomar en cuenta la fecha de inicio de este fenómeno.

¿Cuándo inicia la Canícula 2026 en México?

Aunque las fechas varían ligeramente año con año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estiman que la Canícula 2026 inicie a mediados del mes de julio.

Durará aproximadamente 40 días, esto dependerá de los sistemas anticiclónicos, temperaturas oceánicas, lluvias y sequías. En resumen:

Inicia a mediados del mes de julio

Termina a finales de agosto

Durará 40 días aproximadamente

¿Cuándo inicia la Canícula 2026? (Cuartoscuro / Pedro Anza)

¿Qué estados serán los más afectados por la Canícula 2026?

La posible interacción de la Canícula 2026 con el fenómeno de El Niño, alargará el periodo de sequía y elevará la sensación térmica.

Algunos estados de la República Mexicana alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados. Entre los estados más afectados se encuentran:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Puebla

Morelos

Hidalgo

Colima

Michoacán

Quintana Roo

Tlaxcala

Cabe mencionar que algunos de estos estados ya presentan intensas ondas de calor.

¿Cómo afectará la Canícula 2026 a la Ciudad de México?

De acuerdo con la IMTA, la Canícula 2026 tendrá un menor impacto en la Ciudad de México; sin embargo, no significa la inexistencia de altas temperaturas, por el contrario.

Se registrarán ondas de calor y temperaturas extremas temporales. Además de la Ciudad de México, los estados menos afectados son: