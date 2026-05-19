La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alcaldía Gustavo A. Madero registró la temperatura más alta de la CDMX este lunes 18 de mayo.

Las zonas con mayor temperatura en la GAM fueron:

ENP 3 UNAM con 29.8 grados

Los Cipreses, Coyoacán con 29.3 grados

ENP 5 UNAM con 29.2 grados

La GAM registra la temperatura más alta de la CDMX este lunes

La temperatura máxima que registró la alcaldía Gustavo A. Madero fue de 29.8 grados centígrados en la colonia Salvador Díaz Mirón, donde se ubica la Escuela Preparatoria Número 3 de la UNAM.

Mientras que Los Cipreses registró una temperatura de 29.3 grados centígrados.

Zonas con mayor temperatura en la cdmx durante el lunes 18 de mayo (X/@SGIRPC_CDMX)

ENP 5 UNAM tuvo una temperatura de 29.2 grados, siéndola tercera zona más calurosa de la CDMX durante el lunes.

Durante la tarde noche se registraron lluvias con chubascos en la GAM y hasta las 20:00 horas había una temperatura de 22 grados.

Estas fueron las zonas con mayor temperatura en la CDMX

Alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc también presentaron temperaturas elevadas que van desde los 28 grados.

Estas fueron las zonas con mayor temperatura en la CDMX, el lunes 18 de mayo:

Los Cipreses, Coyoacán con 29.3 grados

ENP 5 UNAM, Tlalpan con 29.2 grados

Molino del Rey, Miguel Hidalgo con 28.7 grados

UAM Xochimilco, Coyoacán con 28.7 grados

Lomas Zaragoza, Iztapalapa con 28.6 grados

ENP 6 UNAM, Coyoacán con 28.6

CCH Azcapotzalco, Azcapotzalco con 28.3 grados

Tezontle Iztacalco con 28.3 grados

Legaria, Miguel Hidalgo con 28.2 grados

Tezonco, Iztapalapa con 28.2 grados

Ecoguardas Ajusco, Tlalpan con 28.1 grados

AICM, Venustiano Carranza con 28 grados

Ferrería, Azcapotzalco con 28 grados

Tulyehualco, Xochimilco con 28 grados

Sta. Úrsula, Coyoacán con 27.9 grados

SGIRPC, Benito Juárez con 27.8 grados

Pedregal, Álvaro Obregón con 27.8 grados

Agrícola Oriental, Iztapalapa con 27.8 grados

Merced, Venustiano Carranza con 27.7 grados

ENP 8 UNAM, Álvaro Obregón con 27.4 grados

Cuajimalpa, Cuajimalpa con 24.4 grados

Topilejo, Tlalpan con 24.4 grados

Belvedere Ajusco, Tlalpan con 23.9 grados

Santa Fe, Cuajimalpa con 23.6 grados