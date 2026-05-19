La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alcaldía Gustavo A. Madero registró la temperatura más alta de la CDMX este lunes 18 de mayo.
Las zonas con mayor temperatura en la GAM fueron:
- ENP 3 UNAM con 29.8 grados
- Los Cipreses, Coyoacán con 29.3 grados
- ENP 5 UNAM con 29.2 grados
La GAM registra la temperatura más alta de la CDMX este lunes
La temperatura máxima que registró la alcaldía Gustavo A. Madero fue de 29.8 grados centígrados en la colonia Salvador Díaz Mirón, donde se ubica la Escuela Preparatoria Número 3 de la UNAM.
Mientras que Los Cipreses registró una temperatura de 29.3 grados centígrados.
ENP 5 UNAM tuvo una temperatura de 29.2 grados, siéndola tercera zona más calurosa de la CDMX durante el lunes.
Durante la tarde noche se registraron lluvias con chubascos en la GAM y hasta las 20:00 horas había una temperatura de 22 grados.
Estas fueron las zonas con mayor temperatura en la CDMX
Alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc también presentaron temperaturas elevadas que van desde los 28 grados.
Estas fueron las zonas con mayor temperatura en la CDMX, el lunes 18 de mayo:
- Los Cipreses, Coyoacán con 29.3 grados
- ENP 5 UNAM, Tlalpan con 29.2 grados
- Molino del Rey, Miguel Hidalgo con 28.7 grados
- UAM Xochimilco, Coyoacán con 28.7 grados
- Lomas Zaragoza, Iztapalapa con 28.6 grados
- ENP 6 UNAM, Coyoacán con 28.6
- CCH Azcapotzalco, Azcapotzalco con 28.3 grados
- Tezontle Iztacalco con 28.3 grados
- Legaria, Miguel Hidalgo con 28.2 grados
- Tezonco, Iztapalapa con 28.2 grados
- Ecoguardas Ajusco, Tlalpan con 28.1 grados
- AICM, Venustiano Carranza con 28 grados
- Ferrería, Azcapotzalco con 28 grados
- Tulyehualco, Xochimilco con 28 grados
- Sta. Úrsula, Coyoacán con 27.9 grados
- SGIRPC, Benito Juárez con 27.8 grados
- Pedregal, Álvaro Obregón con 27.8 grados
- Agrícola Oriental, Iztapalapa con 27.8 grados
- Merced, Venustiano Carranza con 27.7 grados
- ENP 8 UNAM, Álvaro Obregón con 27.4 grados
- Cuajimalpa, Cuajimalpa con 24.4 grados
- Topilejo, Tlalpan con 24.4 grados
- Belvedere Ajusco, Tlalpan con 23.9 grados
- Santa Fe, Cuajimalpa con 23.6 grados