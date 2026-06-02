La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó este martes 2 de junio de 2026 sobre la posibilidad de olas de calor extremo en distintos países del mundo debido al fenómeno climático de El Niño.

De acuerdo con los pronósticos climáticos internacionales, El Niño podría provocar un aumento significativo de las temperaturas globales durante los próximos meses, además de alterar los patrones de lluvia en varias regiones.

Ante este escenario, la ONU pidió a los gobiernos activar de manera inmediata planes de contingencia y sistemas de prevención para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

¿Cuándo podrían registrarse las olas de calor extremo por El Niño?

La OMM explicó que el calentamiento de las aguas oceánicas favorece el desarrollo de El Niño y advirtió que entre junio y agosto de 2026 se esperan temperaturas superiores al promedio en gran parte del mundo.

Además, el organismo internacional indicó que existe una alta probabilidad de que el fenómeno continúe hasta noviembre de este año.

Aunque todavía no existe consenso sobre qué tan intenso será El Niño, debido a diferencias entre los modelos meteorológicos, especialistas advirtieron que los países deben prepararse ante posibles escenarios extremos.

Incluso, algunas agencias meteorológicas nacionales prevén que este podría convertirse en el fenómeno de El Niño más fuerte de la última década.

Las regiones con mayor riesgo por El Niño en 2026 serían:

América Latina

Sur de Asia

Este de África

Estas zonas podrían enfrentar alteraciones severas en las lluvias, sequías prolongadas y temperaturas históricas.

ONU emite recomendaciones ante posibles olas de calor extremo en 2026 por El Niño

La ONU señaló que el avance de El Niño obliga a fortalecer estrategias de resiliencia climática, protección civil y atención sanitaria, especialmente en ciudades con altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones del organismo destacan: