Según expertos en meteorología está por pegar un mega El Niño, fenómeno que ya está siendo comparable con el devastador evento ocurrido en el pasado, exactamente en 1877.

Por lo que este posible mega El Niño ya ha encendido la alerta en varias partes del mundo, pues el de 1877 acabó con un 4% de la población del planeta.

A lo que se prevé que el mega El Niño comparable con el devastador evento de 1877 “podría ser fuerte o muy fuerte”.

Mega El Niño podría ser tan devastador como el de 1877

La alerta por la llegada de un mega El Niño causa polémica entre expertos, pues hay quienes se preocupan, mientras que apenas el pasado 24 de abril de 2026, la Organización Meteorológicamente Mundial aún sigue sin determinarlo como peligroso.

Luego de que expertos en clima ya apuntan que el mega El Niño podría ser tan devastador como el de 1877, y no solo acabando con parte de la población mundial como en el pasado, sino también trayendo fuetes olas de calor, sequías y plagas.

Asimismo, entre las previsiones por la llegada del mega El Niño es que se dice que América Latina sería la zona de impacto en primera línea, mientras que las sequías se harían presentes en Centroamérica.

Para el norte de Sudamérica, se esperan lluvias intensas en Perú, Ecuador y el sur de Brasil debido al mega El Niño, acompañadas las olas de calor.

Y para el Pacífico mexicano, científicos advierten que mega El Niño combinado con el calentamiento global, podría provocar huracanes más intensos y devastadores en la costa, además de sequías severas.

El Niño (Especial )

¿Cuándo pegaría el mega El Niño comparable con el devastador evento de 1877?

Por ahora el mega El Niño que se espera y comparable con el devastador evento de 1877 no tiene una fecha precisa de llegada.

Sin embargo, entre especialistas la posibilidad de la llegada del fenómeno natural, mega El Niño podría desarrollarse entre 2026 y 2027.