Hasta 28 grados: estas alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado el sábado

Te decimos cuáles alcaldías de CDMX tendrán hasta 28 grados y cielo despejado el sábado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio su pronóstico del cielo y la temperatura que habrá en la Ciudad de México.

Alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado y temperaturas de hasta 28 grados

De acuerdo con la Conagua, estas alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado y temperaturas de hasta 28 grados el sábado 30 de mayo:

Azcapotzalco: máxima 28 grados / mínima: 12 grados

Miguel Hidalgo: máxima 28 grados / mínima: 12 grados

Cuauhtémoc: máxima 27 grados / mínima: 11 grados

Benito Juárez: máxima 27 grados / mínima: 12 grados

Cuajimalpa: máxima 26 grados / mínima: 10 grados

Gustavo A. Madero: máxima 28 grados / mínima: 12 grados

Venustiano Carranza: máxima 28 grados / mínima: 12 grados

Iztacalco: máxima 27 grados / mínima: 12 grados

Coyoacán: máxima 26 grados / mínima: 12 grados

Calor CDMX (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, usar bloqueador solar, además de evitar actividades entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por su parte, habrá cielo nublado en las siguientes alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón: máxima 26 grados / mínima: 10 grados

Magdalena Contreras: máxima 24 grados / mínima: 9 grados

Tlalpan: máxima 24 grados / mínima: 9 grados

Iztapalapa: máxima 28 grados / mínima: 11 grados

Tláhuac: máxima 26 grados / mínima: 9 grados

Xochimilco: máxima 26 grados / mínima: 9 grados

Milpa Alta: máxima 24 grados / mínima: 9 grados