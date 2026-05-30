Hasta 28 grados: estas alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado el sábado

Te decimos cuáles alcaldías de CDMX tendrán hasta 28 grados y cielo despejado el sábado.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio su pronóstico del cielo y la temperatura que habrá en la Ciudad de México.
Alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado y temperaturas de hasta 28 grados
De acuerdo con la Conagua, estas alcaldías de CDMX tendrán cielo despejado y temperaturas de hasta 28 grados el sábado 30 de mayo:
- Azcapotzalco: máxima 28 grados / mínima: 12 grados
- Miguel Hidalgo: máxima 28 grados / mínima: 12 grados
- Cuauhtémoc: máxima 27 grados / mínima: 11 grados
- Benito Juárez: máxima 27 grados / mínima: 12 grados
- Cuajimalpa: máxima 26 grados / mínima: 10 grados
- Gustavo A. Madero: máxima 28 grados / mínima: 12 grados
- Venustiano Carranza: máxima 28 grados / mínima: 12 grados
- Iztacalco: máxima 27 grados / mínima: 12 grados
- Coyoacán: máxima 26 grados / mínima: 12 grados
Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, usar bloqueador solar, además de evitar actividades entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Por su parte, habrá cielo nublado en las siguientes alcaldías de la Ciudad de México:
- Álvaro Obregón: máxima 26 grados / mínima: 10 grados
- Magdalena Contreras: máxima 24 grados / mínima: 9 grados
- Tlalpan: máxima 24 grados / mínima: 9 grados
- Iztapalapa: máxima 28 grados / mínima: 11 grados
- Tláhuac: máxima 26 grados / mínima: 9 grados
- Xochimilco: máxima 26 grados / mínima: 9 grados
- Milpa Alta: máxima 24 grados / mínima: 9 grados