La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre las altas temperaturas de 32 grados que se registrarán en CDMX a partir del sábado 25 de abril.

La Ciudad de México vivirá una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril, donde se estiman temperaturas máximas de 29 a 32 grados.

CDMX registrará temperaturas de 32 grados a partir del sábado

A partir del sábado 25 de abril, la Ciudad de México presentará una ola de calor que durará hasta el jueves 30 de abril.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil compartió algunas recomendaciones para la población, ya que se espera cielo parcialmente nublado elevando el índice de radiación ultravioleta.

Ola de calor llegará a las CDMX el sábado 25 de abril (X/@SGIRPC_CDMX)

Se esperan temperaturas de entre 29 y 32 grados en la mayor parte de la Ciudad de México, así como rachas de viento con tolvaneras por la tarde.

Ante esta ola de calor, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil dio algunas recomendaciones a la ciudadanía:

No exponerse por tiempo prolongado al sol

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Usar bloqueador solar

Beber agua abundantemente

Vestir ropa ligera, gafas de sol, sombrilla y gorra

Evitar comer en vía pública por riesgos de descomposición de alimentos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comparte recomendaciones ante ola de calor (X/@SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones para el cuidado de animales durante ola de calor en CDMX

La ola de calor que durará cinco días en la CDMX también podría afectar la salud de animales domésticos si no se toman las medidas necesarias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

No dar paseos al mediodía ya que el asfalto es más caliente y puede lastimar sus almohadillas

No rapar en temporada de calor, ya que el pelo los protege de los rayos UV

Hidratación constante y que los bebederos no estén bajo el sol

Refréscalos con una esponja húmeda